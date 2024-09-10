Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de İşsizlik Oranı Düşüş Gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Temmuz ayı işsizlik verilerini değerlendirdi. Yalçın, işsizlik oranının yüzde 8,8'e gerilemesinin ekonomideki sağlam yapıyı gösterdiğini belirtti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Temmuz ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Yalçın, " Türkiye'deki işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edilmiştir. " dedi.

Yalçın, "Temmuz ayında işsizlik oranının yüzde 8,8'e gerilemesi önemlidir. 2024 yılı Haziran ayı işsizlik rakamının 9,2 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, işsizlikteki düşüş ekonomideki sağlam yapıyı göstermektedir. Türkiye ekonomisinin üretimi ve ihracatı artırma yönündeki kararlığı önemlidir." şeklinde konuştu.

Yalçın, "İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 olmuştur. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, TÜİK'in verilerinin büyük önem taşıdığını vurguladığı değerlendirmesinde, "İşgücü 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu." diye konuştu.

Yalçın, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yeni OVP'nin işsizlik oranının yüzde 7'lere çekilmesi hedefi bulunmaktadır. Türkiye ekonomisinin istihdam artışını sürekli hale getirebilmek için güçlü bir irade sergiliyor olmasını önemlidir. Mali yapıda dengelenmenin hızlı bir şekilde oluşması ve enflasyonun dizginlenmesi, hedeflere ulaşılmasında önem arz etmektedir. İstihdamdaki artış üretimde ve dolayısıyla da ihracattaki artışı tetikleyen bir unsur olmayı sürdürecektir. Sanayicilerimiz, yeni istihdam kapılarının açılması yönünde verilecek destekleri beklemektedir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Yalçın Türkiye kayseri

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında?
title