Katılım Finans Sisteminin Güçlendirilmesi için Yeni Hedefler Belirlendi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, Orta Vadeli Program'da (OVP) katılım finansın güçlendirilmesine yönelik hedeflere ilişkin, "Katılım esasına göre faaliyet gösterecek kalkınma ve yatırım bankalarının kurulması, reel ekonomiye uzun vadeli kaynak aktarımını destekleyecek." dedi.

AA muhabirlerinin 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgilere göre, program dönemi boyunca katılım sigortacılığı ve emeklilik planlarının kapsayıcılığının artırılması, katılım finans sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kalkınma ve yatırım bankaları ile banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

OVP'ye göre katılım finans ekosistemi için düzenleyici çerçeve geliştirilerek, ürün ve hizmet çeşitliliği artırılacak.

Tamamen katılım ilkelerine göre faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin düzenlemelerin uygulamaya alınacağı belirtilen programda, katılım esaslı faaliyet gösteren banka dışı finansal kuruluşlar için düzenleme altyapısının oluşturulacağı da bildiriliyor.

Ayrıca programda, katılım sigortacılığı mevzuat altyapısı güçlendirilerek, katılım sigortacılığı ile katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığının genişletileceği ifadesine de yer veriliyor.

Katılım finansın yaygınlaşması için çeşitli ürün ve hizmetler geliştirilirken, sektörün kurumsal dönüşümünü sağlayacak ve büyümeyi destekleyeceği kaydedilen mekanizmaların tesis edileceği ifade edilen programda, katılım finansın finansal kapsayıcılığı artırma ve reel sektöre uzun vadeli kaynak sağlama kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı da belirtiliyor.

Türkiye'de OVP'nin açıklandığı tarih itibarıyla toplamda bankacılık sektöründe 9 katılım bankası faaliyet gösteriyor.

Düzenlemelerle daha kapsayıcı bir katılım finans ekosistemi öngörülüyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, katılım finans ekosistemine yönelik hedeflerin OVP'de açık ve kapsamlı biçimde yer almasının, Türkiye'nin finansal sistemini derinleştirme ve çeşitlendirme vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Katılım esaslı bankalara yönelik yorumlarda bulunan Akben, "Katılım esasına göre faaliyet gösterecek kalkınma ve yatırım bankalarının kurulması, reel ekonomiye uzun vadeli kaynak aktarımını destekleyecek." ifadesini kullandı.

Akben, böylece enerji, altyapı ve teknoloji gibi stratejik alanlara yönlendirilecek yatırımlarda katılım finans ilkelerinin daha etkin kullanılmasına imkan tanınacağını vurguladı.

Banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenleme altyapısının oluşturulmasının finansman, leasing ve fintech gibi alanlarda katılım esaslı çözümlerin geliştirilmesini sağlayarak ekosistemin kapsayıcılığını artıracağını söyleyen Akben, "Katılım sigortacılığı ve emeklilik planlarının geliştirilmesi ise risk paylaşımı ve sosyal adalet ilkelerine dayalı olarak bireylerin ve kurumların uzun vadeli güvence altına alınmasını destekleyecek, tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına katkı sunacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Akben, katılım finans sisteminin kurumsal dönüşümünü destekleyecek mekanizmaların tesis edilmesinin, şeffaflık, denetim ve uyum standartlarının güçlendirilmesiyle sektörün sürdürülebilir büyüme kapasitesini artıracağını ifade ederek, bu kapsamda OVP'nin, katılım finansın yalnızca yurtiçinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de güçlü bir konuma ulaşması için önemli bir stratejik yol haritası sunduğuna işaret etti.