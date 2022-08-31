Kastamonu haberi: Türkiye'de yetişen 3 bin 700 endemik türün 261 tanesi Kastamonu'da bulunuyor

Kastamonu'daki ormanlık alanlardaki ağaçların bölgeye sağladığı katkının arttırılması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğümüz verilerine göre ülkemizde yetişen yaklaşık 3 bin 700 endemik türün 261 tanesi Kastamonu'da bulunmaktadır ve bunların da 31 tanesi sadece Kastamonu'da yetişmektedir" dedi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, Kastamonu Üniversitesi'nin desteklediği "ODÜH İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinin kaymakamları ile belediye başkanları, Prof. Dr. Ahmet Maranki ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, bölgedeki ormanlarda Kuzey kesiminde bulunan ormanlık alanlarının bölgeye sağlayabileceği faydalar ele alındı.

"15 bin 161 hektar kestane ormanımız var"

Kastamonu'da 15 bin 161 hektar kestane ormanının olduğunu söyleyen Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü görev alanında karışık ve saf meşçereler halinde toplam 15 bin 161 hektar kestane ormanı bulunmaktadır. Ülkemiz, İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz olmak üzere üç farklı fitocoğrafik bölgelerinin kesişim noktasında olması hasebiyle biyoçeşitlilik anlamında oldukça zengin bir servete sahip olup, ülkemizde yetişen 12 binin üzerindeki farklı bitki türünün yaklaşık 3 bin 700 tanesi endemiktir. Bu bitki türlerinin önemli bir kısmına da orman alanları ev sahipliği yapmaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğümüz verilerine göre ülkemizde yetişen yaklaşık 3 bin 700 endemik türün 261 tanesi Kastamonu'da bulunmaktadır ve bunların da 31 tanesi sadece Kastamonu'da yetişmektedir. Yine ilimizin önemli odun dışı ürünlerinden defne yaprağı üretimi konusunda da Bölge Müdürlüğümüzün ilgili Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla toplam 15 bin 241 hektar alanda 'defne hasılat planları' yapılarak yürürlüğe konulmuştur. 2021 yılı defne sürgünü üretimimiz bin 800 ton olarak gerçekleşmiş olup 2022 yılı programımız 2 bin tondur. An itibarıyla defne sürgünü üretimimiz bin 220 tondur. Defne sürgünü üretimin arttırılması için defne sahalarında bakımlar, defne rehabilitasyonları ve yol yapımları devam etmektedir. Zengin bir floraya sahip olan ilimizde ormanlarda yetişen yabanıl meyve türlerine bağlı olarak yabani elma, ahududu, alıç, kuşburnu, böğürtlen, kızılcık, yaban çileği gibi türlerden meyveler vatandaşlarımızca toplanarak ekonomiye kazandırılmaktadır" dedi.

"8 adet daha TAB bahçesi tesis edilecek"

Kastamonu'da 8 adet daha TAB bahçesinin tesis edileceğini belirten Sönmezoğlu, "Bölge Müdürlüğümüzce 2020 ve 2021 yıllarında Cide ve İnebolu'da defne, Daday'da adaçayı, Taşköprü'de Ekinezya, Küre ve Tosya'da kızılcık ve kuşburnu, Hanönü'nde hünnap, Azdavay'da da berberis karamuk türlerinde tıbbi aromatik bitki bahçeleri tesis edildi. 2022 yılında ise yıllık programlar çerçevesinde muhtelif yerlerde 8 adet daha TAB bahçesi tesis edilecek. Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar, yapılması gerekenler ile en önemlisi halkın katılımı ve paydaşların aklında bulunan tüm sorunların ortadan kaldırılması konusunda gereken her şeyin yapılacak" diye konuştu.

"Gelir artırıcı çalışmalar değerli"

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ise gelir artırıcı çalışmaların değerli olduğu ve hem geçmişte kaybolan değerlerin canlandırılması hem de yeni gelir kapılarının açılmasının çok önem arz ettiğini kaydetti. Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise, "Kastamonu Üniversitesi, bu konuda ihtisas üniversitesidir. Bu konuda yapılacak tüm çalışmaların paydaşı yönlendiricisi olmaya devam edeceğiz. Biz hazırız, Orman Bölge Müdürlüğü hazır. Halkımızı ve sanayi ya da sermayeyi de organize edersek Kastamonumuzu bu konuda lider yapacağız, yapmalıyız" dedi.

Toplantıda İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel tarafından odun dışı ürünler, yapılan satışlar ve potansiyel sahaları hakkında bilgilendirme yapıldı. İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında 2021 yılında 481 ton defne yaprağı üretiminin yapıldığını ifade eden Şenel, "Şu ana kadar 100 ton defne yaprağı üretimi gerçekleşmiştir. Yılsonuna kadar üretim miktarı artacaktır. 6 bin 819 hektar defne hasılat planı yapılan alan bulunmaktadır. İnebolu Orman İşletme Müdürlüğümüzde 565 saf kestane, 675 bozuk, 6 bin 389 karışık kestane olmak üzere 7 bin 629 kestane ormanımız bulunmaktadır. 2021 yılında 8 ton kestane satışı, 326 ton yabani elma satışı ve 2 ton yenilebilir diğer mantarların satışı gerçekleşmiştir. Karadeniz ormancılığının genel prensibi olan endüstriyel odun üretimi yeniçağın gereksinimleri çeşitlendirilmesi zaruri hale gelmiştir. Kuzey Kastamonu, sahil kesimi, 'Lauretum Zona' ve 'Castenetum Zonu' arasında kalmakta olup bu zonlar biyoçeşitlilik açısında defne, meşe, şimşir gibi yapraklı bitkiler ve kestane, çınar gibi yaprağını döken bitkilerden oluşmaktadır. Bu zonlar biyoçeşitlilik açısından en kıymetli odun dışı orman ürünlerini ihtiva eden bölgelerdir. Ancak geleneksel ormancılık olan tomruk üretiminde uzmanlaşmış OGM şefleri ve idareciler için yeni tanışılan ve kıymetlendirilmesi yeterince yapılamayan yerlerdir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hedefler ela alındı. - KASTAMONU