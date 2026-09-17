Kastamonu’da üreticiye 5 milyon TL’lik sera örtüsü desteği

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibeli olarak Kastamonu'da 5 milyon TL bütçeli projede üreticilere 502 sera örtüsü desteği sağladı.

Kastamonu'da örtü altı üretimin geliştirilmesine yönelik önemli bir destek daha üreticilerle buluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan "Sera Örtüsü ile Sebzeler Her Dem Yeşil Projesi" çerçevesinde temin edilen sera örtülerinin dağıtımı üreticilere yapıldı.

Toplam bütçesi 5 milyon TL olan "Sera Örtüsü ile Sebzeler Her Dem Yeşil Projesi"nde maliyetin yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı, kalan yüzde 50'si ise üreticiler tarafından karşılandı. Tarım ve Orman Bakanlığının katkısının 2 milyon 500 bin TL olduğu proje kapsamında farklı ölçülerde toplam 33 bin 600 kilogram ağırlığında 502 adet sera örtüsü temin edildi.

Sera örtüleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda üreticilere tahsis edildi.

TAKE kapsamında 23 proje hayata geçirildi

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması amacıyla yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Kastamonu'da 2025 yılında 10, 2026 yılında ise 13 ayrı proje uygulandı. Bu çalışmalarla özellikle aile işletmelerinin üretimde kalması, küçük ölçekli çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve sebze üretiminin daha uzun dönemlere yayılması hedefleniyor.

Yaklaşık bin 900 üretici seracılıkla ilgileniyor

Sera örtüsü dağıtım töreninde konuşan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, TÜİK verilerine göre kent genelinde yaklaşık 320 dekar sera alanı bulunduğunu belirtti. Kılıç, yaklaşık bin 900 üreticinin seracılıkla ilgilendiğini veya kendisine ait serasının bulunduğunu aktarırken, örtü altı üretimin özellikle Kastamonu merkez ile İnebolu ilçesinde yoğunlaştığına dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan sera ve sera örtüsü desteklerinin son yıllarda artarak devam ettiğini belirten Kılıç, son üç yılda üreticilere bin 356 adet sera örtüsü teslim edildiğini ifade etti. Bu yıl dağıtılan 502 adet yeni örtüyle birlikte desteğin sürdürüldüğünü söyleyen Kılıç, Kırsal Kalkınma ve IFAD projeleri kapsamında da farklı ölçülerde 152 seranın bugüne kadar üreticilerin kullanımına sunulduğunu kaydetti.

"Seracılık Kastamonu'da her geçen gün gelişiyor"

Törene katılan AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise sera örtüsü dağıtım programında yaptığı konuşmada, sera örtüsü desteğinin üreticiler açısından önemli olduğunu kaydederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında, il genelindeki üreticilerimize ulaştırılmak üzere toplam 500 adet sera örtüsü teslim edildi. Seracılık, Kastamonu'da her geçen gün gelişiyor; özellikle aile işletmelerimiz ve kadın üreticilerimiz için önemli bir üretim ve gelir kapısı haline geliyor. Üreticimizin yükünü hafifleten, üretimin devamlılığını sağlayan bu destekler çok kıymetli. Kastamonu, tarımına ve üreticilerimize verdiği güçlü destek için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, üreticimizin her zaman yanında olan Tarım İl Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Yeni sera örtülerimiz üreticilerimize hayırlı, emekleri daim olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sera örtüleri, üreticilere dağıtıldı.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Yaşar Özdemir ile kurum personeli ve üreticiler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı