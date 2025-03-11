Kastamonu'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İmzalandı

Kastamonu'da hayata geçirilen proje çerçevesinde eğitim alacak 21 kursiyer, protokol imzalanan iş yerlerinde istihdam edilecek.

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğü, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile 10 işverenin katılımıyla Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) çerçevesinde istihdam garantili protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde 21 kursiyer, teorik eğitim aldıktan sonra işyerinde uygulamalı eğitim alacak. Program çerçevesinde, işverenler çalışan sayısının yüzde 50'sine kadar kontenjan kullanabilecek ve aradıkları nitelikli iş gücünü kendi bünyelerinde yetiştirme imkanına sahip olacak.

En fazla 160 gün sürecek eğitimlerde, katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak mesleki yetkinliklerini geliştirecek. Eğitim sürecinde kursiyerlerin cep harçlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanacak. İş birliği ile Kastamonu'da işverenlerin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve bölgedeki istihdam imkanlarının artırılması hedefleniyor.

"30 saatlik teorik eğitim ile 720 saatlik pratik eğitim alacak kursiyerler"

Proje ile ilgili konuşan Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASÜSEM) Müdürü Serkan Çalışkan, "Bu eğitim modülü 30 saatlik teorik eğitim içeriyor, bunun dışında da 720 saatlik pratik eğitimde de siz işletmecilerimize rehber olacak aynı zamanda da bir plan doğrultusunda hazırlandı. Kastamonu Üniversitesi'nce hazırlanan bu program sizlerin perakende satış elemanı, tezgahtar yetiştirilmesi, bu anlamda da onlara rehberlik etmesi açısından önemli bir eğitim çıktısı olduğunu düşünüyorum. Bu eğitim çıktısını daha sonraki aşamalarda da kullanılması açısından Ticaret Odası, İŞKUR Müdürlüğü fonundan faydalanabileceğini düşünüyorum. İş birliğinin sağlanmasında katkıları olan kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Genellikle her toplantıda işverenlerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanamadığı noktasında talepleri olduğunu söyleyen İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ise, "İnşallah Perşembe günü programımızı başlatacağız. Toplam 21 kursiyerimiz olacak. 5 takvim ayında 100 fiili gün ve 750 saat eğitim alacaklar. Burada KATSO'da ilk 4 gün teorik eğitimlerini alacak olan kursiyerler, ardından iş verenlerin yanında eğitimlerine devam edecekler. Eğitimler 19 Temmuz itibariyle sona erecek. Bu süreç içerisindeki mali yükümlülüğü İŞKUR olarak işsizlik fonu sigortasından bizler karşılayacağız. Ardından sizlere bu kursiyerleri bırakacağız. İnşallah uzun süre istihdamda kalmaları için de temenni ile yola çıkmış olacağız" diye konuştu.

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise projede emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı. - KASTAMONU