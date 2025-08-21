Kaspersky: Türkiye'deki Şirketlerin Tehdit İstihbaratı Hizmetleri Üzerindeki Memnuniyeti Yüksek

Kaspersky, Türkiye'deki şirketlerin büyük çoğunluğunun tehdit istihbaratı hizmetlerinden memnun olduğunu ancak entegrasyon, analiz kalitesi ve hız gibi konularda önemli gelişim beklentilerinin bulunduğunu ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, işletmelerin savunmalarını güçlendirmek için tehdit istihbaratını nasıl kullandıklarını anlamak amacıyla çeşitli sektör ve bölgelerden Bilgi Teknolojileri uzmanlarıyla anket gerçekleştirdi.

Anket sonuçları, Türkiye'deki kuruluşların yüzde 86'sının mevcut tehdit istihbaratı hizmetlerinden memnun olduğunu ortaya koyarken, özellikle sistem entegrasyonu, bilgiye erişim hızı ve verinin güncelliği gibi alanlarda önemli iyileştirme fırsatları bulunduğu gözlemlendi.

Siber güvenlik ekipleri, yapay zeka, otomasyon ve gelişmiş kalıcı tehditler (APT'ler) tarafından desteklenen karmaşık saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, geleneksel reaktif güvenlik önlemlerinin yetersiz kalmasına yol açarken, tehdit istihbaratını temel alan proaktif yaklaşımların önemini artırıyor.

Kurumlar, potansiyel tehditleri önceden tahmin ederek, kötü niyetli faaliyetleri erken tespit edip riskler büyümeden müdahale ederek güvenlik dayanıklılıklarını koruyabiliyor. Proaktif güvenlik stratejileri, siber suçluların bir adım önünde olmak ve kritik dijital varlıkları korumak açısından büyük önem taşıyor.

Veri toplamanın ötesine geçen ve saldırganların taktikleri, teknikleri ve prosedürleri hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sunmayı kapsayan tehdit istihbaratı sayesinde kurumlar, saldırganların davranışlarını inceleyerek tehditleri daha erken tespit edebiliyor, savunma stratejilerini iyileştirebiliyor ve olaylar sırasında ve sonrasında daha etkili bir şekilde karşılık verebiliyor.

Kurumlar özel ve açık kaynaklardan bilgi alıyor

Türkiye'deki şirketlerin yüzde 40'ı özel tehdit istihbaratı tedarikçileriyle çalışarak seçilmiş bilgi edinirken, yüzde 32'si diğer kuruluşlarla tehdit verisi alışverişinde bulunuyor, yüzde 28'lik kesim ise açık kaynaklardan istihbarat topluyor. Bu durum, tehdit istihbaratının kurumlar için vazgeçilmez bir kaynak haline geldiğini gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 40'ı tehdit istihbaratının güncel tehditleri yansıtması ve zamanında sağlanmasının öncelikli ihtiyaç olduğunu vurgularken, aynı oranda katılımcı ise bu bilginin güvenlik süreçlerine sorunsuz entegre edilebilir ve eyleme geçirilebilir olmasının önemine dikkati çekti. Ayrıca yüzde 36'lık bir kesim, tehdit verilerinin önceliklendirilmesi ve tekilleştirilmesi gibi gelişmiş analiz becerilerine duyulan ihtiyacı dile getirdi.

Profesyoneller kalite ve doğruluğu önceliklendiriyor

Çoğu kuruluş halihazırda tehdit istihbaratından faydalanıyor olsa da, uzmanlar iyileştirmelerin önemli bir fark yaratabileceği birkaç alanın bulunduğuna işaret ediyor.

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde ankete katılanların yüzde 24'ü mevcut süreçlere daha kolay entegrasyonu en acil ihtiyaç olarak gördüğünü, bu sayede tehdit istihbaratının günlük güvenlik operasyonlarına daha sorunsuz bir şekilde dahil edilebildiğini belirtiyor.

Ankete katılanların yüzde 12'si istihbaratın güvenlik ekipleri tarafından daha kolay yorumlanabilmesi ve daha hızlı harekete geçilebilmesi için daha iyi analizlere ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 8'i, kuruluşların çeşitli tehditler arasındaki bağlamı ve ilişkileri dahaBu katılımcılar için hız da bir diğer kritik faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca ankete katılanların yüzde 12'si ortaya çıkan tehditlere zamanında yanıt verebilmek için istihbaratın daha hızlı sunulması gerektiğini vurguluyor.

Entegrasyon ve kullanılabilirlik endişelerinin ötesinde, profesyoneller kalite ve doğruluğu da önceliklendiriyor. META bölgesindeki katılımcıların yüzde 32'si yanlış pozitif sonuçları ve gözden kaçan tehditleri önlemek için kesin, ilgili ve güvenilir yüksek kaliteli istihbaratın önemini vurguluyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 32'si kritik tehditlerin gözden kaçmasını önlemek için daha geniş bir kapsama alanına ihtiyaç duyuyor.

Kaspersky, sunduğu tehdit istihbaratı çözümleriyle, kuruluşlara olay yönetiminin tüm aşamalarında zengin bağlam sağlayarak risklerin erken tespiti ve azaltılması için destek sunarken, bu tür sistemlerin, güvenlik ekiplerinin tehditleri derinlemesine analiz etmesine ve güvenlik duruşunu daha sağlam temellerle sürdürmesine katkı sağlıyor.