Balıkesir'de araç sayısı 687 bine yükseldi

Balıkesir'de araç sayısı 687 bine yükseldi
Güncelleme:
Türkiye'de Kasım ayında 187 bin 172 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 687 bin 172'ye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %2,6 arttı.

Türkiye'de Kasım ayında 187 bin 172 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Balıkesir'de kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 687 bin 172'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla artarak 687 bin 172 oldu. Türkiye'de kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 52,4'ünü otomobil, yüzde 29,9'unu motosiklet, yüzde 12,8'ini kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 209,6, kamyonette yüzde 14,8, otomobilde yüzde 9,6, traktörde yüzde 3,6, otobüste yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 10,9, minibüste yüzde 10,4 ve kamyonda yüzde 8,5 azaldığı açıklanandı. - BALIKESİR

