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Kasapta muhabirin mikrofon uzattığı çocuğun sözleri milyonların yüreğine oturdu: Annem karne hediyesi olarak et aldı

Ekonomi Haberleri

Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan bir haberde mikrofon uzatılan çocuğun sözleri gündeme oturdu. Muhabirin soru sorduğu çocuk, "Annem karne hediyesi et aldı" ifadelerini kullanırken, kasap ise "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.

Türkiye'de 19 milyondan fazla öğrenci karne coşkusunu yaşarken, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan bir haberde bir çocuğun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"ANNEM KARNE HEDİYESİ ET ALDI"

Muhabirin soru sorduğu çocuk, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Muhabir çocuğu tebrik ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte siyasiler de paylaşımlarda bulundular.

Kasapta muhabirin mikrofon uzattığı çocuğun sözleri milyonların yüreğine oturdu: Annem karne hediyesi olarak et aldı

İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar;

Kasapta mikrofon uzatılan çocuğun sözleri Türkiye'nin gündemine oturdu: Annem karne hediyesi olarak et aldı

Kasapta mikrofon uzatılan çocuğun sözleri Türkiye'nin gündemine oturdu: Annem karne hediyesi olarak et aldı

Kasapta mikrofon uzatılan çocuğun sözleri Türkiye'nin gündemine oturdu: Annem karne hediyesi olarak et aldı

Kasapta mikrofon uzatılan çocuğun sözleri Türkiye'nin gündemine oturdu: Annem karne hediyesi olarak et aldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

Et ve Süt Kurumu Et Kurumu Ekonomi Haberler

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Yorumlar (8)

meko:

Meclisin senelik et tüketimi 58 TON

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Halit:

zamane çocuklar tam gurmeler 3 çocuğum var 3 ü ayrı alem şunu yemem bunu asla sevmem şunu ağzıma koymam :))

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mahalle sakini:

amerika'da eti bırak sokakta yaşayan evsiz sayısı 2,5 milyon

Cevap Yaz 57 15 Yayından Kaldır
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