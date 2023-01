Kasapta muhabirin mikrofon uzattığı çocuğun sözleri milyonların yüreğine oturdu: Annem karne hediyesi olarak et aldı

Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan bir haberde mikrofon uzatılan çocuğun sözleri gündeme oturdu. Muhabirin soru sorduğu çocuk, "Annem karne hediyesi et aldı" ifadelerini kullanırken, kasap ise "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.