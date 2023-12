Kasaplar: Hindi yerine et alsınlar

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yılbaşı dolayısıyla hindiye talebin arttığını ve hindi fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, vatandaşlara et tüketmelerini önerdi.

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yılbaşı dolayısıyla hindiye talebin arttığını ve 3 kilogram hindiye bin 500 TL istendiğini belirterek, "Şu anda etle kıyasladığımız zaman hindi daha pahalıdır. Et alıp yesinler, illaki hindi alınıp tüketilecek diye bir kanun yok. Biz almıyoruz, tavuk alsınlar" dedi.

Havaların soğuması ile birlikte başta kan deposu olarak bilinen ciğer olmak üzere sakatata vatandaşların talebi arttı. Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, sakatat fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 200'e yakın arttığını belirtti. Türkiye'deki hayvan varlığı hakkında bilgi veren Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "TÜİK açıklamasına göre 55-60 milyon arasına küçükbaş, 17-18 milyon arasında da büyükbaş hayvanımız var. Hayvan varlığında bir sıkıntımız yok. Provokatörler her sene yılbaşı ve bayramlarda çıkarak hayvan olmadığını söyler. Hayvan yetiştiriciliği büyük firmaların eline geçti, küçük üreticilerin yüzde 70'i üretimi bıraktı. Bırakınca büyük firmaların eline geçti, bunlar da istedikleri gibi fiyatları belirliyorlar. Bir bakıyoruz pazartesi bir fiyat, çarşamba bir fiyat, cuma günü bir fiyat söylüyorlar. Böyle bir fiyat olmaz. Küçük üreticinin ve esnafın payına düşen bir şey yok. 15-20 bin hayvanı olan var, onlar köşeyi döndü. Bizim üreticinin bir çiftliği var, onun 10 çiftliği var. Devletin hayvan getirerek küçük işletmelere vermesi gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Antalya'da 1 hafta önce 250 TL'ye aldığımız kuzuyu 290 TL'den alıyoruz"

Türkiye'nin gündemini et belirliyormuş gibi bir algının olduğunu belirten Yardımcı, "En az zam gelen temel gıda maddesi ettir. 6-7 kişinin eline bu piyasa bırakılmamalıdır. Kota ise kotayı kaldıracaksın, önce küçük işletmelere vereceksiniz. Bu fırsatçılığa devletimiz müsaade etmeyecektir. Biz her şeye rağmen mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz. Akrabasının üzerine 50 tane şirket açarak onlar adına hayvan alanlar var. Kuzunun fiyatı il il değişir. Her yerin kendine göre bir gideri var. Antalya'da 1 hafta önce 250 TL'ye aldığımız kuzuyu 290 TL'den alıyoruz. 300 TL'ye de alan var. 2-3 gündür piyasa oturdu, o büyük firmalar istedikleri aldı. Devlet bunlara mallarını kes dediği zaman, hayvanlarının olmadığını söylüyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Bugün piyasada baktığımız zaman 3 kilo hindiye bin 500 TL para istiyorlar"

Yılbaşında hindiye olan talebin arttığını belirten Başkan Yardımcı, "Şu anda etle kıyasladığımız zaman hindi daha pahalıdır. Et alıp yesinler, illaki hindi alınıp tüketilecek diye bir kanun yok. Biz almıyoruz, tavuk alsınlar. Vatandaş bir kere kafasına koymuş, bugün piyasada baktığımız zaman 3 kilo hindiye bin 500 TL para istiyorlar. Biz ete 400-420 TL dediğimiz zaman pahalı geliyor. Bu olmaz, bu da günah. Bunun yerine et de tüketebilirler. Hindi besleyenler de bizim esnafımız, onlar da yılda bir defa para kazanacaklar. Fırsatçılık etmesinler, sene bir gün de bir fırsatçılık olmasın" dedi.

"Bize dün kuzu ciğerinin gelişi 450 TL dediler"

Havaların soğuk geçmesinden dolayı ciğere olan talebin arttığını belirten Yardımcı, "Hayvan kesimleri azaldı, vatandaşlarımız kışın daha çok ciğer tüketiyor. Şu anda sakatat fiyatları tavan yaptı. Geçen yıla göre sakatata yüzde 150 yüzde 200'e yakın zam geldi. Kuzu ciğeri kıyma ile yarışıyor. Bize dün kuzu ciğerinin gelişi 450 TL dediler. Biz almadık, dana ciğeri aldık. Yılbaşından sonra fiyatlar düzelir. 2-3 ay böyle yukarı çıkar, sonra iner. Artık her köşe başında bir ciğerci var, bunlar da alıyorlar. Lokantalar bize ne kadar ciğerin varsa topla gönder diyor, biz kendimizi yetiremiyoruz. Perşembe gününe kadar ciğer benim dükkanımda yok. Ciğerin kışın daha çok tüketilmesinin sebebi kan deposu olmasından dolayıdır. Kuzu ciğeri 400 TL'den başlayarak 450 TL'ye kadar satılabiliyor. Marketlerde 490 TL fiyat gördüm. Fiyatların bu kadar yukarı olmasının bir nedeni de zincir marketlerdir. Bizim ülkemizde zincir marketler çok farklı şeyler satıyorlar. Etin zincir marketlerde satılmaması gerekir" dedi.

Yardımcı, işkembe fiyatının 120, kırmızı etin ise 420 TL'den satıldığını belirtti. Tavuk fiyatlarının ise geçen yıla göre 3 kat arttığına dikkat çeken Yardımcı, 75 TL olduğunu söyleyerek tavuğun parçalama işinin kendilerine verilmesini istedi. - ANTALYA