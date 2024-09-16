Karsan, Otonom e-ATAK ile Avrupa'daki Fuar ve Etkinliklerde Yer Alacak

Karsan, bu ay Almanya ve Portekiz'de gerçekleştirilecek 3 farklı etkinliğe Otonom e-ATAK modeliyle katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, uluslararası organizasyonlarda yer almayı sürdürüyor. Şirket, eylül ayını ulaşım alanında Avrupa'nın önde gelen etkinliklerinde kullanıcı deneyimine odaklanarak geçirecek.

Deneyim alanlarında gerçekleştirdiği test sürüşleriyle fuarlara katılım gösteren Karsan, 3 farklı etkinlikte Otonom e-ATAK'ın yenilikçi ve çevreci özelliklerini ziyaretçilerin birebir deneyimlemesine olanak tanıyacak. Bu kapsamda Karsan, 16-22 Eylül arasında Almanya'nın Hannover şehrinde gerçekleştirilen "IAA Transportation"da "Otonom e-ATAK" ile ziyaretçilere dünyanın ilk "Seviye 4" otonom toplu ulaşımını deneyimleme fırsatı sunuyor.

Karsan, 24-27 Eylül arasında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek Innotrans fuarında da ziyaretçilere etkinlik alanındaki Otonom e-ATAK ile toplu ulaşımın geleceğini deneyimletecek. Şirket, Otonom e-ATAK ile Portekiz'in Lizbon şehrinde 16-22 Eylül arasında düzenlenen European Mobility Week etkinliğinin de yıldızları arasında yerini alacak. Karsan'ın teknoloji partneri "ADASTEC" ile birlikte hayata geçirdiği "Otonom e-ATAK", dünyanın 8 farklı noktasında, 10 proje ile dünyanın ilk ve tek Seviye 4, 8 metrelik otonom otobüsü olarak öne çıkıyor.

"Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş Karsan, sonbaharın fuarlar ve etkinlikler mevsimi olduğunu belirtti.

Baş, "Karsan olarak hem tüketici hem de potansiyel müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla bire bir etkileşim kurmak adına bize büyük bir fırsat sunan fuar ve konferansları çok önemsiyoruz. Bu ay ikisi Almanya'da biri de Portekiz'de gerçekleştirilecek 3 farklı etkinliğe ziyaretçilerin Otonom e-ATAK modelimizi yakından görüp yolculuğu gerçek yol koşullarında aktif deneyimleyebileceği şekilde katılıyoruz. Avrupa'da toplu ulaşımda otonom teknolojisinin farkındalığını artırarak yayılmasına yönelik çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2025'te Arbon'da da yolcu taşımaya başlayacak

Verilen bilgiye göre, Karsan Otonom e-ATAK, 2022'den bu yana Norveç'in Stavanger şehrinde açık trafikte biletli yolcu taşıyor. 2024'ün başında, Stavanger'deki güzergah, tünel geçişini de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve Otonom e-ATAK, tünelden geçen ilk otonom araç olmuştu.

Karsan ABD, Norveç, Fransa, Romanya ve Türkiye'nin ardından, Finlandiya'da sıradan bir toplu ulaşım hattında biletli yolcu taşımaya başlayan "Otonom e-ATAK" ile farklı coğrafyalarda otonom projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 90 bin kilometre otonom sürüş tecrübesi kazanan "Otonom e-ATAK", 30 binden fazla yolcu taşımış durumda.

Ayrıca Hollanda'nın Rotterdam şehrinde havalimanı otonom projesine de imza atan Karsan, Otonom e-ATAK'la dünyada ilk kez havalimanı transferini otonom bir araçla gerçekleştiren markası olacak. Bunun yanı sıra, Otonom e-ATAK 2025'te İsviçre'nin Arbon şehrinde de açık trafikte biletli yolcu taşımaya başlayacak ve şehrin ilk otonom otobüsü olacak.