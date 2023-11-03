Karsan, Amerika pazarında büyümeye devam ediyor

Karsan, Kanada pazarına giriş yaparak Amerika pazarı için de anlaşmaya vardı. Yüksek teknolojili ürünleriyle toplu taşıma sektörünün dönüşümüne öncülük eden Karsan, Kuzey Amerika'daki varlığını artırmaya devam ediyor.

Karsan, Kanada pazarına, ülkedeki distribütörü Damera ile yıl başında giriş yaparak, iş ortağı ile Amerika pazarı için de anlaşmaya vardı.

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, yüksek teknolojili ürünleriyle toplu taşıma sektörünün dönüşümüne öncülük eden Karsan, yurt dışındaki varlığını artırmaya devam ediyor.

Kazandığı ihalelerle özellikle Avrupa pazarında adından övgüyle söz ettirmeye devam eden Karsan, odaklandığı diğer önemli pazar olan Kuzey Amerika için yeni bir hamle daha yaptı.

Yılın ikinci çeyreğinde 15 adet aracını Oakville'e teslim eden Karsan, Damera ile imzaladığı yeni distribütörlük anlaşmasıyla da ABD pazarındaki varlığını hızla artıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, küresel çapta iş birliklerine devam ettiklerini belirtti.

Baş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yıl başında Kanada ile, Kuzey Amerika pazarına hızlı ve iddialı bir giriş yapmıştık. Bu pazarda distribütörlüğümüzü üstlenen Damera ile şimdi de Amerika pazarı için distribütörlük anlaşması imzaladık. Bu anlaşma sayesinde tıpkı Avrupa'da olduğu gibi Kuzey Amerika'da da hızlı bir büyüme sağlamayı hedefliyoruz.

Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonumuzla dünyada toplu ulaşımı elektrikliye dönüştürme yolculuğumuzda sıra ABD'ye geldi. Bugün Kanada Saint John, Oakville ve Happy Valley'de toplam 30 e-JEST aracımız bölge halkına hizmet veriyor. Kanada'dan sonra ABD pazarı için de yapılan bu anlaşmanın ardından, Kuzey Amerika'da yapacağımız yeni teslimatlar ile beraber yıl sonunda toplam 100 adet elektrikli e-JEST parkına ulaşmış olacağız.

Avrupa'dan sonra hedef pazar olarak Kuzey Amerika'yı belirledik. Küresel alandaki iş birliklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda yıl başında Kanada ile, Kuzey Amerika pazarına hızlı ve iddialı bir giriş yapmıştık. Bu pazarda distribütörlüğümüzü üstlenen Damera ile şimdi de ABD pazarı için distribütörlük anlaşması imzaladık. Bu anlaşma sayesinde tıpkı Avrupa'da olduğu gibi Kuzey Amerika'da da hızlı bir büyüme sağlamayı hedefliyoruz."

Baş, eylül ayında Kanada'nın Saint John kentinde yolcu taşımaya başlayan Karsan e-JEST'in, ülkenin 20 fit boyunda toplu ulaşım hizmeti sunan alçak tabanlı ilk elektrikli minibüsü olduğunu açıkladı.

Hedeflerinin, Avrupa pazarında başardıklarına benzer bir başarıyı Kuzey Amerika pazarında da gösterebilmek olduğunu belirten Baş, mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla dünyada toplu ulaşımı elektrikliye dönüştürme yolculuğunda sıranın ABD'ye geldiğini belirtti.