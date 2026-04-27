Kars'ta Türkiye-Azerbaycan ekonomik iş birliği masaya yatırıldı

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ile Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tağıyev, Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Azerbaycan heyetini makamında ağırlayan KATSO Başkanı Kadir Bozan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin ekonomik alanda daha da güçlendirilmesi adına atılabilecek adımları anlattı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının artırılması ve bölgesel iş birliği imkanlarının genişletilmesi konuları istişare edildi.

Özellikle Bakü-Kars arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılmasının bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar detaylı şekilde değerlendirildi. Bu adımın, hem ticari hareketliliği artıracağı hem de turizm potansiyelini canlandıracağı ifade edildi. Ayrıca Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle Kars'ın stratejik öneminin daha da artacağı, kentin lojistik üs haline gelme potansiyelinin güçleneceği vurgulandı.

Görüşmede, Kars'ın sahip olduğu lojistik, ticaret ve turizm altyapısının daha etkin kullanılması gerektiğine dikkat çekilerek, Azerbaycan ile ekonomik bağların somut projelerle desteklenmesi yönünde ortak irade ortaya konuldu. İş dünyası için oluşabilecek yeni fırsatlar ve yatırım alanları da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Ziyaretin sonunda, KATSO Başkanı Kadir Bozan, nazik ziyaretleri ve yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla Azerbaycan heyetine teşekkür etti. Bozan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının ekonomik iş birlikleriyle daha da pekiştirilmesi temennisinde bulundu. - KARS

