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Kars, Eylül'de 148 bin dolarlık ihracatla 28 bin dolar dış ticaret fazlası verdi

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TÜİK verilerine göre Kars'ta Eylül ayında 148 bin dolarlık ihracat yapılırken ithalat 120 bin dolarda kaldı. İhracatın ithalatı 28 bin dolar aşmasıyla kent, Eylül ayını dış ticaret fazlasıyla tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars'ta Eylül ayında ihracat, ithalatı geride bıraktı. Kentte 148 bin dolarlık ihracata karşılık 120 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylece Kars, eylül ayını 28 bin dolarlık dış ticaret fazlasıyla tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Genel ticaret sistemi kapsamında açıklanan verilere göre Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın ihracat ve ithalat rakamları belli oldu.

TÜİK verilerine göre Kars'ta Eylül ayında 148 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat 120 bin dolar olarak gerçekleşti. Buna göre kentin toplam dış ticaret hacmi 268 bin dolara ulaştı. İhracatın ithalatı 28 bin dolar aşmasıyla Kars, eylül ayında dış ticaret fazlası verdi.

Bölge illerinden Iğdır'da Eylül ayında ihracat 7 milyon 771 bin dolar, ithalat ise 12 milyon 168 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Iğdır'ın toplam dış ticaret hacmi 19 milyon 939 bin dolar oldu.

Ağrı'da aynı dönemde 3 milyon 988 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat 16 milyon 585 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağrı'nın toplam dış ticaret hacmi ise 20 milyon 573 bin dolar olarak hesaplandı.

Ardahan'da eylül ayında ihracat 233 bin dolar olurken, ithalat 20 dolar olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in Eylül ayı dış ticaret verilerine göre Kars'ın ihracat ve ithalat rakamları Ağrı ve Iğdır'ın altında kalırken, ihracatın ithalatın üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti. Kent, eylül ayında 28 bin dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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