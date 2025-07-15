Karpuz Tarlasındaki İyilik Haberleri: 100 Lira ve Not Duygusal Anlar Yaşattı

Bilecik'te bir karpuz tarlası sahibi sabah tarlasına geldiğinde bir karpuzun altındaki 100 lira parayı ve notu görünce duygu dolu anlar yaşayarak, "Böyle güzel yürekli insanlar hala var mı?" hala dedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İstasyon Altı mevkiinde karpuz tarlası bulunan bir üretici sabah tarlasına geldi. Karpuzların arasında gezen tarla sahibi bir karpuzun altında bir not bir de 100 lira para buldu. Notta, " İstanbul'dan Ankara'ya giderken karpuzunuzu aldık, hakkınızı helal edin" yazısını okuyan tarla sahibi duygu dolu anlar yaşadı. Tarla sahibi bu olayı sosyal medya hesabından "Böyle güzel yürekli insanlar hala var mı" notuyla paylaştı. - BİLECİK