Karpuz Tarlasındaki İyilik Haberleri: 100 Lira ve Not Duygusal Anlar Yaşattı

Karpuz Tarlasındaki İyilik Haberleri: 100 Lira ve Not Duygusal Anlar Yaşattı
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Bilecik'te bir karpuz tarlası sahibi sabah tarlasına geldiğinde bir karpuzun altında bulduğu 100 lira ve not ile duygusal anlar yaşadı. Notta İstanbul'dan Ankara'ya gidenlerin karpuz için haklarını helal etmeleri istendi.

Bilecik'te bir karpuz tarlası sahibi sabah tarlasına geldiğinde bir karpuzun altındaki 100 lira parayı ve notu görünce duygu dolu anlar yaşayarak, "Böyle güzel yürekli insanlar hala var mı?" hala dedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İstasyon Altı mevkiinde karpuz tarlası bulunan bir üretici sabah tarlasına geldi. Karpuzların arasında gezen tarla sahibi bir karpuzun altında bir not bir de 100 lira para buldu. Notta, " İstanbul'dan Ankara'ya giderken karpuzunuzu aldık, hakkınızı helal edin" yazısını okuyan tarla sahibi duygu dolu anlar yaşadı. Tarla sahibi bu olayı sosyal medya hesabından "Böyle güzel yürekli insanlar hala var mı" notuyla paylaştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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