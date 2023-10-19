Karpowership, Gine Bissau'da operasyonlarına yeniden başladı

Türk şirketi Karpowership, Gine Bissau'da finansal zorlukların giderilmesiyle birlikte operasyonlarına yeniden başladı ve elektrik verilmeye başlandı.

Türk şirketi Karpowership, yüzer enerji gemileriyle hizmet verdiği Gine Bissau'da durdurduğu operasyonlarına yeniden başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, finansal zorlukların Gine Bissau hükümeti tarafından giderilmesinin ardından yakıt sorununun çözüldüğü ve yeniden elektrik verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, elektrik kesintisinin yalnız 1,5 gün sürdüğüne işaret edildi.

Ülkenin ana elektrik tedarikçilerinden olan Karpowership, ödemeleri alamamasından ötürü operasyonlarını durdurmak zorunda kalmıştı.

Gine Bissau'ya 2019'dan bu yana elektrik sağlayan şirket, yüzer enerji gemileriyle dünyanın çok sayıda ülkesine enerji tedarik ediyor.