Kardeşlik Çarşısı ile Hatay Ekonomisine Destek

Hatay'da depremlerde işletmeleri yıkılan veya hasar gören esnafın müşterileriyle buluşturulması için kurulan İstanbul Antakya Kardeşlik Çarşısı, kent ekonomisine katkı sunuyor.

İstanbul Valiliği ve AFAD işbirliğinde merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde oluşturulan çarşı, 1,5 yıldır bölge halkına hizmet veriyor.

Çarşı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle işlerinden uzak kalan esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan sağlıyor.

Prefabrik olarak inşa edilen İstanbul Antakya Kardeşlik Çarşısı'nda ayakkabıcı, köfteci, terzi, mobilyacı ve berber gibi farklı alanlarda hizmet sunan 51 işletme yer alıyor.

"Depremden hemen sonra kurulması insanları hayata döndürdü"

Ev tekstili ürünleri satan Levent Bayramoğlu, AA muhabirine, depremde tarihi Uzun Çarşı'daki iş yerinin yıkıldığını söyledi.

Zor günler geçirdiklerini dile getiren Bayramoğlu, "Prefabrik çarşıların depremden hemen sonra kurulması insanları hayata döndürdü. Esnaf olarak çeklerimiz ve ödemelerimiz vardı. Bu iş yerlerimiz olmasaydı daha da zorluk çekerdik. Bu açıdan prefabrik çarşıların kurulması bizim için çok büyük avantaj oldu." dedi.

Bayramoğlu, yapımı süren kalıcı iş yerlerinin tamamlanmasını beklediklerini anlattı.

Gıda sektöründe satış yapan Ömer İpek de afette hem iş yerini hem kurulu düzenini kaybettiğini ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Ekonomik kalkınma açısından çarşıların oluşturulması iyi hamleydi, esnaf için gerekliydi. Özellikle dükkanlardan kira almamaları bizim için çok büyük avantaj." diye konuştu.

Giyim mağazası işleten Sami Altınöz de kentin farklı noktalarına kurulan çarşılardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Prefabrik çarşılar bize can suyu oldu"

Depremde ağır hasar alan iş yerinden mallarının bir kısmını kurtarabildiğini söyleyen züccaciyeci Yusuf İbiş de "Devletimizin imkanlarıyla işimizi sürdürüyoruz. Prefabrik çarşılar bize can suyu oldu, nefes aldık." ifadesini kullandı.

Giyim ürünleri satan İlhami Aslan ise satışlarından memnun olduğunu kaydetti.