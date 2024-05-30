KARDEMİR, Yeşil Çelik Hedefine Uygun Teknolojiyle Yatırımlarını Sürdürüyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, üretim kapasitesini 3,5 milyon ton seviyelerine çıkarmak için kurulması planlanan yeni yüksek fırın yatırımının, "yeşil çelik" hedefine uygun teknolojiyle gerçekleştirilmesi için teknik araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

KARDEMİR'in 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, yönetim kurulu üyeleri genel müdür, genel müdür yardımcıları ve hissedarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Demir, özellikle son çeyrek yüzyılda dünyada benzerine az rastlanan doğa olaylarıyla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Avrupa Yeşil Mutabakat bildirisinin, iklim kriziyle mücadelenin en önemli yazılı belgesi olduğunu belirten Demir, "Bu bildiriye göre Avrupa, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50-55 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar ise karbon nötr olmayı en önemli hedefi olarak ortaya koymuş durumda. Yine Cumhurbaşkanlığımızca Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu genelge Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Ticaret Bakanlığımızca da eylem planı yürürlüğe konulmuştur." dedi.

Demir, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının gelecek yıllarda küresel ticaretin dinamiklerini değiştirmesinin beklendiğini ifade ederek, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması uygulamasıyla yüksek emisyonlarda üretim yaparak ürünlerini Avrupa'ya ihraç eden şirketlerin, yeni vergi yüküyle karşı karşıya kalması, emisyonlarını azaltmayan şirketlerin Avrupa pazarındaki rekabet güçlerinin zayıflaması öngörülmektedir. İhracatının yarıya yakınını Avrupa pazarına yapan ve Avrupa Birliği ile ticari ve siyasi alanda yakın ilişkiler içerisinde bulunan Türkiye'nin bu önemli düzenlemenin dışında kalması söz konusu değildir." diye konuştu.

Çimento, alüminyum, gübre, elektrik sektörleri gibi çelik sektörünün de bu yeni düzenlemenin doğrudan etkileyeceği öncelikli sektörler arasında yer aldığını dile getiren Demir, bu nedenle diğer tüm sektörlerde olduğu gibi tüm dünyada çelik üreticilerinin de karbondan arınmaya odaklandığını kaydetti.

Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda yönetimimiz; Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesini, sektörü daha yeşil ve temiz kılmaya imkan tanıyan bir fırsat olarak değerlendiriyor ve karbon emisyonlarımızı, su kullanımını ve biyoçeşitlilik üzerindeki tüm olumsuzlukları azaltmayı, üretim proseslerinde verimliliklerimizi artırmayı ve sürdürülebilir üretim ve başarıları yakalamayı hedeflemektedir. Üretim kapasitemizi 3,5 milyon ton seviyelerine çıkarmak için kurulması planlanan yeni yüksek fırın yatırımımızın, 'yeşil çelik' hedefine uygun teknolojiyle gerçekleştirilmesi için teknik araştırmalarımız devam etmektedir."

Buna paralel şirkette oluşturulan "Karbonsuzlaştırma Çalışma Grubu"nun faaliyetlerine başladığını aktaran Demir, yeşil çelik yol haritasına uygun üretim için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Demir, diğer yandan da üretim içindeki katma değerli ürün miktarını artırmak için planlanan yatırımların sürdüğünü belirtti.

Yönetimin bu dönemde odaklandığı bir diğer konunun ise dijitalleşme olduğuna değinen Demir, KARDEMİR'in Türkiye demir çelik sektöründe kapsam olarak gerçekleştirilen "en büyük dijital dönüşüm projesi" olan kurumsal kaynak yönetimi S/4 HANA projesini devreye aldığını hatırlattı.

Demir, AR-GE merkezinin, şirketin rekabet edebilirlik seviyesini artırmak ve sürdürülebilir büyümesine katkı vermek üzere çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

"Öz kaynaklarımızda güçlü büyüme kaydedilmiştir"

Dünya ham çelik üretiminin 2023'te 1 milyar 888 tonda sabit kaldığını aktaran Demir, şöyle devam etti:

"En büyük üretici konumundaki Çin, geçen yıl üretimini sadece yüzde 0,1 artırırken, Hindistan'ın üretimi yüzde 11 artmış ve dünyada üretimini en fazla artıran ülke olmuştur. Bu dönemde ülkemiz ham çelik üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 4 küçülmüş ve 33,7 milyon ton ile 2019 yılı seviyesine gerilemiştir. KARDEMİR, dünya genelindeki durağanlığa rağmen 2023'te 2 milyon 394 bin 312 ton ham çelik ve buna bağlı 2 milyon 319 bin 823 ton net mamul ile üretimini artırma başarısını göstermiştir."

Demir, Asya, Avrupa ve Afrika'nın 2023'te ihracat pazarları olduğunu dile getirerek, Gürcistan, Sırbistan, Romanya, Almanya, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Kosova, Slovakya ve Yunanistan'a muhtelif çelik kaliteleri ihraç edildiğini ve yaklaşık 26 bin ton satışla 29 milyon dolar değerinde ihracat geliri elde edildiğini ifade etti.

Mali mevzuat gereği enflasyon muhasebesinin etkileriyle finansal veriler incelendiğinde 2023'te 51 milyar 621 milyon lira satış geliri, 3 milyar 296 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ve 1 milyar 588 milyon lira net kar elde edildiği bilgisini paylaşan Demir, "Geçen senenin aksine net borç pozisyonundan net nakit pozisyonuna geçilirken, enflasyon muhasebesinin etkisiyle öz kaynaklarımızda güçlü büyüme kaydedilmiştir." dedi.

Demir, kurdukları KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketinin (KARLİMTAŞ), öncelikli olarak Zonguldak-Karabük arasında özel demir yolu taşımacılıklarını ve gelecekte de liman işletmeciliklerini yapacağını kaydetti.

Şirketin küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artırmak, çevreye duyarlı üretim yapısını güçlendirmek ve yenilikçi çözümler geliştirmek adına yürüttükleri çalışmalarda ortakların desteklerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Demir, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KARDEMİR ailesi olarak birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Bizlere olan güveniniz ve desteğiniz için yönetimimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.