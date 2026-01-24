Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çanakkale yolunun 27. kilometrelerinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale- Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir- Kepsut yolunun 0-3. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde ulaşım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen menfez çalışması dolayısıyla tek istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Antalya- Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Ordu çevre yolunun 0-9. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Ordu-Fatsa yolundan kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.