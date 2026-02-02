Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yol kesimlerinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının önemine dikkat çekiyor. Özellikle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu'nda çeşitli şeritlerin kapatıldığı belirtiliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus Doğu- Adana Kuzey kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
İzmir- Aydın Otoyolu (Aydın çevre yolu) ve bağlantı yollarında üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple İzmir-Aydın istikametinde Güney-1 Köprüsü, Aydın- İzmir istikametinde Kadıköy Köprüsü'nün bazı şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde onarım, Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bodrum-Milas yolunun 8-10. kilometrelerinde kaldırım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım, diğer şeritten gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sağlanıyor.
Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde otogar kavşağı yapım, Edirne-İstanbul yolunun 18-20. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde kablo ve mekanik tesisat montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Tuzluca-Iğdır yolunun 10-16. kilometrelerindeki (Tuzluca şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.