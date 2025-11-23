Haberler

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyolların yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerin trafiğe kapatıldığını açıkladı. Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu ve Zonguldak-Devrek-Mengen yollarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 5-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın kesimi araç trafiğine kapatılarak ulaşım, Denizli istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni Belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 2-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

İzmit-Yalova yolunun 16-17. kilometrelerindeki İSU menfez çalışması sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş geliş olarak izin veriliyor.

Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde otogar kavşağı çalışmaları yapılıyor.

Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Samsun bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adana-Mersin yolunun 0-1. kilometrelerinde Mersin istikameti liman köprüsü üzerindeki köprü derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma liman D kapısı çıkışından alt yoldan (İsmet İnönü Bulvarından) izin veriliyor.

Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum yolunun 3-4. kilometrelerindeki sanat yapıları bakım onarım çalışmaları sebebiyle Erzincan-Erzurum istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Maçka il yolu bağlantısında yapılacak üstyapı bakım, onarım çalışması dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım, aynı yöndeki yeni yol bağlantısından kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
