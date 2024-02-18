Mevlana Kalkınma Ajansı'nın 2023 yılı teknik destek programı çerçevesinde desteklenen Karaman Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) mastır planı ön fizibilite raporu tamamlandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ile Karaman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirilen projenin tamamlanmasının ardından proje ekibi, Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'yı makamında ziyaret etti. Üniversitenin Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Sefa Usta, Prof. Dr. Hakan Candan, Doç. Dr. Murat Bay, Doç. Dr. Namık Kemal Erdemir, Dr. Abdulbaki Pınar ve Dr. Serhat Şamil'den oluşan proje ekibi ile Proje Teknoloji Transfer Ofisi (PTTO) Koordinatörü Doç. Dr. Selami Balcı, Rektör Gavgalı'ya proje hakkında bilgi verdi. Ziyarette KMÜ SEM Müdürü ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sefa Usta, Proje ile Türkiye'nin 2024-2028 yıllarını kapsayan 12'nci kalkınma planında yer alan hedefler doğrultusunda, yetkililer ve yatırımcılar için bir ön fikir oluşturulmasının amaçlandığını ifade ederek desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'ya, Karaman OSB Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, MEVKA'ya ve proje ekibine teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin şehrin sosyal ve ekonomik kalkınmasına güçlü bir katkı sunduğunu belirterek, "Üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olarak değerlendirilen, ön fizibilite raporu Karamanımız ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KARAMAN