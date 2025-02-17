Karaman'da Elma Fiyatları Yükseliyor: Maliyetler Etkili

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve elma tüccarı Ahmet Kapar, elma fiyatını maliyetlerin yükselttiğini söyledi.

Türkiye'nin elma üretiminin yüzde 16'sını tek başına karşılayan Karaman'da, yılda 500 bin tonun üzerinde elma üretiliyor. Üretilen elmanın yarısından fazlası yurt içinde tüketilirken, 150 bin tona yakını ise Libya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

"Elmanın fiyatını maliyetler yükseltiyor"

Elma tüccarı Ahmet Kapar, Karaman'ın elma üretimi açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, bahçedeki üretim maliyetlerinden dolayı fiyatının yüksek olduğunu söyledi. Soğuk hava depolama sürecinin de ek bir maliyet getirdiğini ifade eden Kapar, "Bunun yanı sıra, soğuk hava depolarının işletme giderleri ve paketleme maliyetleri de artış gösteriyor. Güncel enflasyon oranları göz önüne alındığında, üretim maliyetlerimiz oldukça yüksek. Bu durum, doğal olarak, tüketiciye de yüksek fiyat olarak yansımak zorunda kalıyor. Ayrıca, taşıma ve lojistik giderleri de büyükşehirlere sevkiyat sırasında maliyeti artıran bir diğer unsur. Bu nedenle, marketlerde elma fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili yanlış bir algı oluşuyor. Şu anda 1 kilogram elmanın paketleme, ambalajlama ve plastik kasa maliyeti 4 TL'dir. Kutu bazında ele alındığında ise maliyet 8 TL'ye kadar çıkıyor. Yol ve ulaşım giderleri hariç, sadece ambalajlama için 4 TL, kutulu ambalajlama için ise 8 TL harcanıyor. Elma fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının temel sebebi maliyetleridir; başka bir neden bulunmamaktadır. Şu anda üretim maliyetlerimiz oldukça yüksek ve masraflarımız giderek artıyor. En kaliteli elmayı marketlere kilosunu 28 TL'ye veriyoruz" dedi.

İşçilik maliyetleri, lojistik giderleri ve taşımacılık masrafları maliyetleri artırıyor

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, "Elmanın başkenti olan Karaman'da, sofralarımızı kış aylarında süsleyen elmalar, hasat sürecinin başladığı ekim ayından itibaren Türkiye genelinde tüketicilere ulaştırılıyor. Elma ile ilgili olarak zaman zaman ulusal ve yerel basında müstahsillerin yeterince kazanç sağlayamadığı yönünde haberler çıkıyor. Öte yandan, tüketiciler de yüksek fiyatlar nedeniyle elmaya ulaşmakta zorlandıklarını dile getirmektedir. Özellikle ihracata yönelik elma üretiminde maliyetlerin artmasının başlıca sebepleri; soğuk hava deposu giderleri, ambalajlama, paketleme, lojistik ve işçilik masraflarının ciddi şekilde yükselmesidir" dedi.

Hasat edilen elmaların boylama makinelerinden geçerek paketlendiğini de belirten Bayram, "Örneğin, 100 ton elma, modern paketleme makinelerinde işlem gördükten sonra İstanbul veya Ankara'ya ulaştırıldığında fiyatı önemli ölçüde artmaktadır. Bunun temel nedenleri arasında işçilik maliyetleri, lojistik giderleri ve taşımacılık masraflarının artışı yer almaktadır. Bu nedenle, tüketiciye ulaşan elma fiyatları yükselirken, üretici de tüccar da bu süreçten yeterli kazancı elde edemediğini ifade etmektedir. Ancak bu süreçte en çok kazancı sağlayanın kim olduğu konusunda net bir bilgi yok. Sonuç olarak, yüksek fiyatlar nedeniyle elma, sofralarımızda adeta lüks bir tüketim ürünü haline gelmektedir" diye konuştu. - KARAMAN