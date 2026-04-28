Haberler

Karadeniz'in lojistik üssü güçleniyor: Havza OSB'de 140 bin metrekarelik merkez yükseliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'in sanayi ve lojistik ağında stratejik bir konuma yükselen Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 140 bin metrekarelik yükleme ve boşaltma merkezi inşaatı hız kesmeden sürüyor.

Bölgenin geleceğini şekillendirecek projede gelinen son durum, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında ele alındı. Toplantıda, OSB'de faaliyet gösteren firmalardan gelen talepler değerlendirilirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD) ile imzalanan protokol kapsamında yürütülen dev lojistik merkez inşaatının son durumu masaya yatırıldı. 140 bin metrekarelik alanda kurulan merkez tamamlandığında, bölgedeki üretim ve sevkiyat süreçlerinin önemli ölçüde hızlanması bekleniyor.

Sanayi yatırımlarının odağında yer alan Havza OSB'nin, demiryolu bağlantılı bu merkez sayesinde Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun ihracat kapılarından biri haline gelmesi hedefleniyor. Projenin, hem bölge ekonomisine ivme kazandırması hem de istihdama katkı sağlaması öngörülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

