Haberler

Karadeniz'in ilk yat limanı Sinop'a inşa edilecek

Karadeniz'in ilk yat limanı Sinop'a inşa edilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'a kazandırılacak Kruvaziyer ve Yat Limanı projesi için ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'a kazandırılacak Kruvaziyer ve Yat Limanı projesi için ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'ta Karadeniz'in ilk ve tek yat limanının inşa edileceğini açıkladı. Maviş, sosyal medya paylaşımında, "Sinop'umuza kazandırılacak Kruvaziyer ve Yat Limanı için proje–etüt ihale süreci başlatıldı. 720 gün sürecek proje ve etüt çalışmalarının ardından yapım ihalesiyle birlikte yat limanımızın inşaatına başlanacak" ifadelerini kullandı.

Maviş, projeyle ilgili olarak, "Bu proje, Karadeniz'in ilk yat limanı olma özelliği taşıyor, bu yönüyle Sinop'umuz, yalnızca Karadeniz'in değil, Türkiye'de deniz turizminin en önemli uğrak noktalarından biri haline gelecek" dedi.

Milletvekili ayrıca, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederek, "Güzel Sinop'umuza hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Takımına isyan bayrağını çekti! Galatasaray'dan bir bomba transfer daha

Galatasaray'dan aylarca konuşulacak bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşiyle boy farkına meydan okudu: 'Jigantizm' hastalığı genç modeli mutluluğa götürdü

'Jigantizm' hastalığı genç modeli mutluluğa götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.