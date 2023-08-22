Karacabey Belediye Başkanı TEKNOSAB İstihdam Merkezini Ziyaret Etti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, TEKNOSAB İstihdam Merkezini ziyaret etti. Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikaların bir bir yükselmeye başladığını belirten Özkan, "TEKNOSAB'ta, kamulaştırma ve altyapı çalışmalarından sonra, fabrika inşaatları da başlamış durumda. İnşaat faaliyetleri hızla devam ediyor. TEKNOSAB'ın istihdam noktasında ilçemizde önemli bir potansiyel oluşturması, Karacabeyliler adına mutluluk verici" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe merkezine kurulan TEKNOSAB İstihdam Merkezini ziyaret etti. Başkan Ali Özkan, 'yeni nesil organize sanayi bölgesi' olarak anılan TEKNOSAB'ın, Türkiye'nin en büyük projesi olduğunun altını çizerken, projenin hem istihdam anlamında hem de cari açığın azaltılması noktasında, Türkiye'ye büyük değer katacağını ifade etti. İstihdam konusunda işçi ile işvereni buluşturan standı ziyaret eden Özkan, kayıtlar ve süreç hakkında görevli personelden de bilgi aldı.

Özkan, "Teknolojik yatırımlarımızın en önemlilerinden bir tanesi Taşpınar Mahallemizde, 8 bin dönümlük bir alanda inşa edilen TEKNOSAB'ta, kamulaştırma ve altyapı çalışmalarından sonra, fabrika inşaatları da başlamış durumda. İnşaat faaliyetleri hızla devam ediyor. Bunun yanında, bölgede faaliyete geçen fabrikası sayısı da günden güne artıyor. Türkiye'nin gözbebeği olan, Türkiye'nin en büyük projesi bu. Hem istihdam anlamında bölgemize değer katacak hem de cari açığın azaltılması noktasında hem iç pazara hem de dış pazara hitap edecek devasa bir bölge burası. Karacabey Belediyesi olarak, her anlamda çalışmalarımız sürerken, 3T vizyonumuzun önemli parçalarından biri olan teknoloji odaklı çalışmalarımız da kararlı bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA