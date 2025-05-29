Karabük'te Nisan İhracatı Artarken İthalat Dramı Yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre, Karabük'te 2025 yılı Nisan ayında ihracat 24 milyon 271 bin dolar, ithalat ise 57 milyon 57 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracatın Nisan ayında yüzde 7,8, ithalatın ise yüzde 12,7 oranında arttığı belirtildi.

Karabük özelinde değerlendirildiğinde, geçen yılın aynı ayında 23 milyon 949 bin dolar olan ihracat, bu yıl yüzde 1,3 artışla 24 milyon 271 bin dolara yükseldi.

İthalatta ise önemli bir düşüş yaşanan Karabük'te 2024 yılı Nisan ayında 142 milyon 975 bin dolar olan ithalat, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 60,1 azalarak 57 milyon 57 bin dolara geriledi. - KARABÜK