Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle bu kesimde 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde yürütülen çalışma sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kütahya-Eskişehir yolunun 42. kilometresindeki üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Muğla-Denizli yolunun 13-20. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle, ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.