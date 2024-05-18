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Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları açıklandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2023 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.962,002.448,002.491,001,7626,96
Cumhuriyet13.176,0016.116,0016.302,001,1523,72
ABD Doları29,555032,216032,23000,049,05
Avro32,666034,741035,00600,767,16
İngiliz Sterlini37,614040,492040,86800,938,65
İsviçre Frangı35,292035,464035,50200,110,60
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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