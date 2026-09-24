Kapadokya Teknopark'ta 46 firma 622 milyon lira ciro yapıyor, 533 kişi çalıştırıyor

Kapadokya Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların toplam cirosu 622 milyon liraya ulaştı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde 2018 yılında açılan 7 bin metrekare kapalı alana sahip teknopark, kentin sanayi ve teknoloji potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile akademik bilgi ve sanayinin ihtiyaçlarını buluşturan projeleri yürüten firmalara ev sahipliği yapıyor.

Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla rektörlük ile Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi arasında temmuz ayında Üniversite-Sanayi İşbirliği ve AR-GE Check-Up protokolü imzalandı.

Ayrıca üniversite bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerin teknoloji geliştirme, tasarım ve prototip üretim süreçlerine katılımı destekleniyor.

Fikir aşamasından projeye, projeden ticarileşen ürüne uzanan süreçte firma ve girişimcilere çalışma ortamı sunan Kapadokya Teknopark, üniversitenin akademik birikimi ile bölgedeki sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları arasında köprü olmayı sürdürüyor.

TÜBİTAK proje başvuru sayılarında artış yaşandı

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, AA muhabirine, yazılım ve bilişim teknolojilerinin yanı sıra havacılık, biyoteknoloji, savunma sanayi ve elektronik alanlarında çok sayıda girişimci firmanın, teknoparkta yürüttüğü çalışmalarla kent ekonomisi ve istihdama katkı sunduğunu söyledi.

Teknoparkın, fikirlerin AR-GE, prototipleme ve ticarileşme süreçlerine taşındığı öncü mekanizma olarak rol üstlendiğini kaydeden Aktekin, şöyle konuştu:

"Kapadokya Teknopark'ta 46 firma faaliyet göstermekte. Bunların 10'u akademisyenlerimizin ortak olduğu firmalar. Bu firmalar bugüne kadar 230 AR-GE projesine imza attı. Bugün itibarıyla 533 personele istihdam sağlıyorlar. 622 milyon liralık bir ciroları var ve bunun yaklaşık 3 milyon doları ihracata yönelik. Teknopark bünyesinde akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin çeşitli projelere dahil olmasını teşvik ediyoruz. Verdiğimiz danışmanlık ve mentörlük hizmetleri sayesinde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin TÜBİTAK proje başvuru sayılarında önemli sayıda artış oldu. 80'e yakın proje başvurusu kabul edilmiş durumda. TÜBİTAK dışında firmalarımızın patent başvurularını da destekliyoruz. Bugüne kadar 27 patent başvurumuz kabul edildi. Görüldüğü gibi üniversitemiz hem akademik birimleriyle hem de teknoparkıyla bölgemiz sanayisine, ekonomisine önemli oranda katkıda bulunuyor. Bu yaptığımız faaliyetler şehir-üniversite-sanayi işbirliğinin önemli göstergeleri olarak önem arz ediyor."

Girişimcilerden Ömer Büyükaten ise kurdukları yazılım firmasını Kapadokya Teknopark'ın sunduğu desteklerle güçlendirme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Kapadokya'nın ihtiyacı olan 3 boyutlu belgeleme, bu belgelemelerin görselleştirmesi üzerine yazılım alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada birçok firma var. Onlardan da fikir alıyor, projeler üretiyoruz. Teknopark'ın tabii ki ekonomik ve vergi destekleri de oldukça değerli." diye konuştu.

Askan Arslansarı da Kapadokya Teknopark'a bir fikirle geldiğini, tasarladığı dezenfektan cihazının üretimi, pazarlanması ve patent başvurusu süreçlerinde önemli destekler aldığını belirterek, teknoparkın girişimciler açısından kıymetli destekler sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA