Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, kuyumcu atölyelerinde takı üretimi sırasında her yıl ortalama 5 kilo altının toz halinde kanalizasyona karıştığını söyledi. Sorunu ortadan kaldırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle arıtma tesisi kuracaklarını belirten Öz, bu sayede yılda 5 milyon lira değerindeki altını ekonomiye kazandıracaklarını ifade etti.

107 bin metrekare kapalı alanda 400 atölyesiyle dünyanın en büyük altın takı üretim tesisi olan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumcular Sitesi'nde her yıl 5 ile 7 ton arasında 24 ayar altın, çeşitli işlemlerden geçirilerek bilezik, kolye, küpe, yüzük, gerdanlık gibi takı ürünlerine dönüştürülüyor. İstanbul'dan sonra en çok takının üretildiği Kahramanmaraş'ta, takı üretiminde ortaya çıkan altın tozları ya atölyelerde yerlere düşüyor ya da çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışıyor. Yerlere düşen altın tozlarının büyük bir kısmı çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar ekonomiye kazandırılırken, çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışan altın tozları ise lavaboda kanalizasyona karışıyor.

Yapılması planlanan arıtma tesisi, Altınşehir'deki kuyumcuları da sevindirdi. 15 yıldır kuyumcu atölyesinde takı ürettiğini belirten Yahya Gözübenli, ne kadar önlem alsalar da yine de takı üretiminde fire verildiğini söyledi. Bu nedenle yapılacak tesisin önemli olduğunu ifade eden Gözübenli, "Fire, tüm kuyumcuların en büyük ortak sorunu. Bazen öyle günler geliyor ki, yaptığımız işlerdeki fireler kazanacağımız işçiliğin boyunu aşıyor. Başkanımız da bunu gözlemleyerek kanalizasyona arıtma tesisi yapma projesini başlattı. Biz aslında burada kendi firemizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işin sonunda küçük kırıntılar, altın tozları elimize, üzerimize bulaşıyor ve elimizi yıkadığımızda, üzerimizi silkelediğimizde gidiyor. El yıkamada kendimizce tedbirler alıyoruz ama yeterli olmuyor" diye konuştu.