Haberler

Kanada, 2025'te İsrail'e yaklaşık 14,7 milyon Kanada doları değerinde askeri ihracat yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada, geçen yıl İsrail'e yaklaşık 14,7 milyon Kanada doları değerinde askeri ve teknolojik ihracat gerçekleştirdi. Ancak hükümet, Gazze'de kullanılabilecek silahlara izin vermediğini açıkladı.

Kanada, geçen yıl İsrail'e yaklaşık 14,7 milyon Kanada doları değerinde askeri ve teknolojik ihracat yaptı.

Kanada'nın resmi duyurularının yayımlandığı Global Affairs Canada (GAC) sitesinde, önceki yıla ilişkin askeri ihracat ve ihracat izinlerinin detaylarına ilişkin bir rapor yayımlandı.

Rapor, Kanada hükümetinin İsrail'e 2025'te 14,671 milyon Kanada doları değerinde askeri ve teknolojik ihracat yaptığını ortaya koydu.

2025'te İsrail'e teçhizat satışı için toplamda 50 askeri ihracat izni kullanıldığı belirtilen raporda, ayrıca "8 Ocak 2024'ten bu yana Kanada hükümeti, İsrail'e Gazze'de kullanılabilecek herhangi bir silah ihracatı için onay vermemiştir, bu tutumunu sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

İhracat izinleri geçici olarak askıya alınmıştı

Dönemin Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'e askeri malzeme ve teknoloji ihracatına ilişkin ihracat izinlerinin 8 Ocak 2024 itibarıyla geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ise Ağustos 2025'te yaptığı açıklamada, İsrail'e silah satmadıklarını ve bu durumun 2024'ten beri devam ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor

CHP'de bayramlaşma düellosu! Kalabalık her geçen saniye artıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe halkı alarmda! Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı

İlçe halkı alarmda! İstila başladı, önlerine ne çıktıysa yok ettiler
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri

Türkan'ın sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek görüntü
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti

Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu

Balya balya paralarla poz verdi: Kazanmıyoruz diyenlere meydan okudu!