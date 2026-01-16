Haberler

Türkiye'de bu yıl en fazla yatırım yapacak KİT "TPAO" olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Yılı Yatırım Programı'na göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 679 milyar 252 milyon liralık yatırımla en çok enerji ve madencilik sektörlerinde öne çıkacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 332 milyar lira ile en fazla yatırım yapan KİT olacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) 2026'da 679 milyar 252 milyon 486 bin liralık yatırıma imza atacak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) en fazla yatırım yapan KİT olacak.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre geçen yıl 405 milyar 473 milyon 289 bin lira olan KİT'lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 67,5 artışla 679 milyar 252 milyon 486 bin lira olarak öngörüldü.

TPAO, 332 milyar 555 milyon liralık yatırım hedefiyle KİT'ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu. Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 113 milyar 85 milyon lira ile ikinci, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 67 milyar 834 milyon lirayla üçüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 60 milyar 180 milyon lira ile 4'üncü sırada yer aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 38 milyar lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 21 milyar lira tutarında yatırım yapacak.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu yıl 13 milyar lira, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) 11 milyar 90 milyon lira, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 10 milyar 639 milyon liralık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

En çok yatırım madencilik sektöründe planlandı

KİT'lerin gerçekleştireceği yatırımların sektörel dağılımlarına bakıldığında madencilik sektörü öne çıkıyor. Söz konusu kurumların bu yıl 339 milyar 275 milyon liralık yatırımı madencilik sektöründe gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bu sektörü, 174 milyar 596 milyon lirayla ulaştırma-haberleşme, 139 milyar 749 milyon 600 bin lirayla enerji sektörleri takip ediyor.

Öte yandan KİT'lerin tarım, imalat ve diğer kamu hizmetleri alanlarında da yatırım gerçekleştirmesi planlanıyor.

2026 yılında planlanan KİT yatırımlarının dağılımı şöyle:

KuruluşlarTutar (Bin Lira)
TPAO332.555.000
TCDD113.085.000
BOTAŞ67.834.000
TEİAŞ60.180.000
TCDD Taşımacılık AŞ38.000.000
DHMİ Genel Müdürlüğü21.000.000
Eti Maden İşletmeleri13.000.000
TÜRASAŞ11.090.000
EÜAŞ10.639.000
Kıyı Emniyeti3.580.000
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ2.577.000
Tarım İşletmeleri1.420.000
Türkiye Taşkömürü Kurumu1.150.000
TEDAŞ857.600
TMO842.000
Et ve Süt Kurumu650.000
Devlet Malzeme Ofisi311.500
TKİ309.531
Çay İşletmeleri99.200
TEMSAN72.655
TOPLAM679.252.486

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

Hükümlüydü kahraman oldu! Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Süper Lig devine 2.01'lik golcü

Süper Lig devine 2.01'lik golcü