Kamu İhale Kurumu ve Dünya Bankası işbirliğinde inşaat firmalarını bilgilendirmek için seminer düzenlendi

Kamu İhale Kurumu (KİK) ve Dünya Bankası Türkiye Ofisi işbirliğinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların Türkiye'de ve uluslararası ölçekte Dünya Bankası tarafından finanse edilen yapım işi ihalelerine erişimini artırmak ve firmaların küresel rekabet gücünü desteklemek amacıyla seminer gerçekleştirildi.

"Türkiye: İnşaat Firmaları İçin Dünya Bankası İş Dünyasına Yönelik Tanıtım Semineri", KİK ve Dünya Bankası Türkiye Ofisi işbirliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yerleşkesinde düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Dünya Bankasının uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli kalkınma ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Bu ortaklığı değerli kılan şeyin sağlanan finansmanın ötesinde beraberinde gelen küresel bilgi birikimi, teknik uzmanlık ve yüksek uluslararası standart olduğunu vurgulayan Çelik, etkinliğin bilgi ve deneyimin paylaşımı açısından önemli bir etki yaratacağını ifade etti.

Çelik, ekonomi programını uygularken temel önceliğin mali disiplini güçlendirme, güveni yeniden tesis etme ve enflasyonu kalıcı olarak düşürme olduğunu belirterek, "Daha dengeli ve istikrarlı bir büyüme yapısı oluşturmak, yatırım ortamının öngörülebilirliğini artırmak ve Türkiye ekonomisini daha sağlam bir zemine oturtmak adına kararlı adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Ekonomi programının olumlu sonuçlarının istihdam, büyüme, dış denge göstergeleri, enflasyondaki düşüş ve Türkiye'ye yönelik risk algısının iyileşmesinden görüldüğüne dikkati çeken Çelik, Türkiye'nin uzun vadede sürdürebilir büyümesinde üreten, ihracat yapan özel sektörün rolünün çok önemli olduğunu bildirdi.

Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Özel sektörün yatırım kabiliyetini artıran pazarlarını geliştiren ve uluslararası standartlarla uyumunu güçlendiren her adımı değerli görüyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğümüz işbirliği de bu noktada özel sektörümüzü desteklemektedir."

"Sektörün uluslararası ihale süreçlerine donanımlı katılımı için altyapıyı da güçlendiriyoruz"

KİK Başkanı Hamdi Güleç de seminerin Türk inşaat sektörünün küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Dünya Bankası tarafından finanse edilen projelerin farklı ülkelerde uygulanan yüksek standartlı yatırım süreçleri, güçlü teknik gereklilikler ve geniş ölçekli sözleşme yapılarıyla firmalara hem ciddi bir iş hacmi hem de stratejik bir öğrenme alanı sunduğuna işaret eden Güleç, ihalelere katılımda farkı yaratan unsurların yüksek bilgi düzeyi, etkin süreç yönetimi ve kurumsal hazırlık olduğunu kaydetti.

Güleç, Türk firmalarının ihtiyaç duyduğu doğru bilginin aktarılmasının, Dünya Bankası ile iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve firmaların küresel rekabete daha hazırlıklı hale gelmesinin önemine değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası alanda güçlü olmak için ulusal düzeydeki süreçlerin de aynı disiplin, şeffaflık ve teknik yeterlilik düzeyine sahip olması gerekiyor. Bu çerçevede, KİK olarak biz de ulusal kamu alım sistemini düzenlemekle kalmıyoruz, sektörün uluslararası ihale süreçlerine daha donanımlı şekilde katılmasını sağlayacak altyapıyı da güçlendiriyoruz."

Türk inşaat firmalarının teknik kapasitesinin, mühendislik birikiminin ve uluslararası tecrübesinin Dünya Bankası projelerindeki gerekliliklerle örtüştüğünü belirten Güleç, bu nedenle Türk şirketlerinin bu projelerde daha güçlü, daha görünür ve daha etkili bir konumda yer almasının doğal bir beklenti olduğunu ifade etti.

"Afrika'nın elektrifikasyonu konusunda ciddi fırsatlar var"

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de bankanın Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafının Türkiye'de 17 milyar doları aşkın yatırım portföyüne sahip olduğunu ve Türkiye'nin banka için çok önemli bir ortak olduğu söyledi.

Sadece sözleşmelerin imzalanmasının değil, kaynağın amaç doğrultusunda kullanılmasının, nüfusa ve ülkeye hizmet etmesinin de önemli olduğu vurgulayan Lopez, "Türk şirketleri Dünya Bankasından iş almak açısından son derece etkili şirketler. Son 10 yıla baktığımızda Türkiye ve Türk şirketleri uluslararası sözleşmeler ve yapım işlerinde dünyanın üçüncü en büyük Dünya Bankası yüklenicisi oldu." dedi.

Lopez, Türk şirketleri için dünyanın kalanında da fırsatlar olduğuna dikkati çekerek, rekabetçi güçleri sayesinde bu şirketlerin dünyanın başka yerlerindeki işlere de katılım fırsatına sahip olduğunu bildirdi.

Bu etkinliğin sadece Türkiye'deki 17 milyar dolarlık portföyle sınırlı olmadığının altını çizen Lopez, "Bunun da ötesi var. Afrika'da 150 milyar doları aşkın bir portföyümüz bulunuyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi başta olmak üzere ciddi bir sözleşme büyüklüğü var. Özellikle Afrika'nın elektrifikasyonu konusunda ciddi fırsatlar var, oralarda da çalışmanız mümkün." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Dünya Bankası ve KİK'ten uzmanlar, satın alma yönetmeliklerinde yakın dönemde yapılan güncellemeler, Dünya Bankası finansmanlı projelerdeki iş fırsatları ve bu ihalelere erişim yöntemlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.