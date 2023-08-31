Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı Eleştirildi

Türkiye Kamu-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları konusundaki kararına ilişkin eleştirilerde bulundu. Açıklamada, yapılan zam oranının enflasyonun altında kalmasının memur ve emeklileri enflasyona ezdirmekten başka bir izahı olmadığı belirtildi.

Türkiye Kamu-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları konusundaki kararına ilişkin, "Resmi enflasyon tahminin yüzde 33 olduğu bir ortamda kamu çalışanlarına toplamda yüzde 25'lik bir artış yapılmasının memur ve emeklileri enflasyona ezdirmekten başka bir izahı yoktur." açıklamasını yaptı.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, 1 Ağustos'ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Kamu İşveren Heyeti ve yetkili konfederasyon arasında 22 Ağustos'ta hizmet kollarında uzlaşma, genel konularda ise uzlaşmazlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Bunun üzerine başvurulan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nca, toplu sözleşme masasına getirilen zam oranlarından farklı bir oran ortaya konulmadığı, teklifin aynen kabul edildiği kaydedilen açıklamada, piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen, büyümeden pay verilmeyen, hatta resmi enflasyon tahmin ve beklentilerinin dahi altında kalan zam oranının kabul edilemeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Toplu pazarlık sürecinde heba edilen zaman ve emeğin, kamu işveren tarafı temsilcilerinin çoğunlukta olduğu ve memurların 1-0 yenik başladığı bir hakem heyetine bırakılarak sorunların ötelenmesine şahitlik ettik. Bütün çabamıza rağmen yetkili konfederasyon ve sendikalar ile kamu işveren tarafının sorunları masaya yatırıp çözüm yollarını bütün paydaşlarla tartışmaktan ısrarla kaçındıklarını gördük. Bu yaklaşımın, daha önceki 6 dönem toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi 7. dönemde de yeni bir fiyaskoya dönüştüğüne şahit olduk."

Refah payı ve enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılması, emeklilerin 8 bin 77 liralık ek ödemeden faydalanması, yardımcı hizmetliler, bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, kira, ulaşım, ısınma ve yemek yardımı gibi birçok başlığın, pazarlık sürecinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti toplantılarında masaya taşınmadığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut Hakem Kurulunun 6 kamu işveren tarafı, 5 sendika tarafı temsilcisinden oluşan adaletsiz yapısıyla yeni bir karara imza atması ve kamu işveren tarafının sözünün üstüne söz söyleme şansının olmadığı bir kere daha görülmüştür. Gerek toplu pazarlık gerekse hakem sürecinde önerilen maaş artışlarının beklenen enflasyonun dahi altında kalmasından ve kamu işveren tarafının ifadelerinden anladığımız, Temmuz 2023'te memurlara yapılan artışların 2024 ve 2025 yıllarında memurlardan mahsup edilmek amacı taşıdığı görülmüştür. Resmi enflasyon tahminin yüzde 33 olduğu bir ortamda kamu çalışanlarına toplamda yüzde 25'lik bir artış yapılmasının memur ve emeklileri enflasyona ezdirmekten başka bir izahı yoktur. Bu durumun sorumlusu, kamu işveren tarafının bu yaklaşımına tepkisiz kalarak yaşananlara çanak tutan yetkili ama etkisiz konfederasyon ve sendikalarıdır."

Açıklamada, "diğer konfederasyonları dışlayarak 'masada sadece ben varım' anlayışıyla hareket edenlerin ve kamu görevlilerini bir kez daha masada bırakanların bu işi beceremediklerinin bir kez daha tescillendiği" görüşüne yer verilerek, "Masada memurların hakkını alamayan, yaşanan ekonomik gelişmelerin faturasının memur ve emeklilere mal edilmesine sessiz kalan yetkili ama yetersiz konfederasyonun bu tavrını, 6 dönemden beri toplu sözleşme görüşmelerinde birbiri ardına fiyaskolara imza atan sözde yetkili sendikaların iş bilmezliğini bir kere daha Türk memurunun vicdanına bırakıyoruz." denildi.