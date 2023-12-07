KALYON PV'DEN 100 MİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIM HEDEFİ

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, holdingin güneş paneli üreten şirketi Kalyon PV için 500 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz, 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak.

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, holdingin güneş paneli üreten şirketi Kalyon PV için 500 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz, 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Fabrikamızdaki yıllık 2 gigavatlık kapasiteyi de artırmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar Türkiye vizyonu dediğimiz vizyonun tam da kendisi. Bu vizyon doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Güneş enerjisi panel üretimi alanında çalışmalar yürüten Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası, bu alanda yaptığı çalışmaları, yatırımlarını, yıl sonu değerlendirmesini ve 2024 yılı hedeflerini açıklamak üzere şirketin Ankara'da yer alan fabrikasına basın gezisi düzenledi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, Kalyon PV'nin komple bir tesis olduğunu ifade ederek, "Bu tesis, Çin hariç dünyadaki ilk ve tek entegre tesistir. Burada ciddi harcamalar gerçekleştirdiğimiz büyük bir Ar-Ge merkezimiz de var. Bu tesis aynı zamanda çip üretimi için gerekli olan, yarı iletken madde üretim altyapısına da sahip bir merkez. Yarın biz çip üreteceksek bu fabrikada bunun ilk adımını atıyoruz diyebiliriz. Bu tesisin bir örneği ne Avrupa'da ne de Amerika'da var. Türkiye ekonomisine inanılmaz bir katkı sağlandı. Özellikle ithal ettiğimiz ürünleri artık yüzde 80 yerlilikle burada üretebilecek kapasiteye ulaşmış bulunuyoruz" diye konuştu.

ELVAN: BURADAKİ TESİS, GURUR DUYULMASI GEREKEN YATIRIMLARDAN BİRİ

Türkiye'nin 2002 yılından itibaren önemli bir yatırım ve kalkınma hamlesi başlattığını söyleyen Elvan, "Bu hamleyle, dünyanın dört bir yanında, çok büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirilen firmalarımız ortaya çıktı. Bugün Avrupa, Afrika, Orta Doğu hatta Uzak Doğu ve Amerika'da büyük ölçekli yatırımlar yapan çok sayıda Türk şirketi mevcut. Bu şirketlerimiz ciddi bir özgüven sahibi oldular ve fırsatlar geldiği takdirde neler yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdiler. Bu firmalarımızla hepimiz gurur duymalıyız diye düşünüyorum. Her Türk vatandaşının da Türkiye'nin böyle bir tesise sahip olmasından dolayı gurur duyması gerektiğini de düşünüyorum. Kalyon Holding'in 79 yıllık bir geçmişi var. İlmek ilmek, nakış nakış işlenmiş bir hikaye bu. Holding, bugün dünyanın dört bir yanında yatırım yapan, büyük projeleri gerçekleştiren bir şirket konumunda" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇEVRE DUYARLILIĞI KONUSUNDA SON DERECE HASSASIZ'

İklim değişikliğinin dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Elvan, Kalyon Holding'in bu konudaki hassasiyetine dikkat çekerek, "Holding olarak, iklim değişikliği ve çevre duyarlığı konusunda son derece hassasız. Bugüne kadar gerçekleştirilen ve devam eden yatırımlarımızı dikkate aldığımızda, çevreye duyarlı bir yatırım süreci içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Kalyon Holding olarak, Konya Karapınar'da inşa edilen 1300 megavat güce sahip Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini kurduk. Bu santralde, yeşile dönüşüm çerçevesinde üretim yapılıyor" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜM'

Elvan, sadece bu fabrika için 500 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yılki hedefimiz 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Sonraki yıllarda da buna devam edeceğiz. Tüm bunlar Türkiye vizyonu dediğimiz vizyonun tam da kendisi. Bu vizyon doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Özellikle son 1-2 haftadır yoğun olarak yurt dışında bu konularla ilgili çalışmalar yürüttüm. Sadece Türkiye değil, Türkiye dışında da bu tür yatırımlarımıza yoğun şekilde devam edeceğiz."

KALYON PV CEO'SU TÜFEKÇİ: FABRİKANIN TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAYACAĞIZ

Elvan'ın ardından konuşan Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi ise bir sunum yaparak şirketin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Kalyon PV'nin 2019 yılında devreye alındığını hatırlatan Tüfekçi, "Faz-1'de 500 megavat olarak kurulan fabrika bugün 2 gigavat olarak üretim yapmakta. Bu büyüme, artarak devam edecek. Kalyon PV'nin büyüme planında 2024 yılı içerisinde 100 milyon dolarlık bir yatırım projeksiyonumuz var. Bu yatırımla beraber fabrikanın teknoloji dönüşümünü sağlayacağız. Çünkü bu tesis sürekli yeni kalması gerekiyor. Aynı zamanda bu fabrikanın karbon nötr hale gelmesi de önemli. Burada üretilen paneller, dünyanın ilk ve tek karbon nötr paneli olacak" dedi.

'TÜRKİYE'DE BU TEKNOLOJİNİN LİDERLİĞİNİ YAPMAKTAYIZ'

Kalyon PV'nin 2 gigavatlık bir üretim yaptığına değinen Tüfekçi, "Bizim ürettiğimiz paneller yüzde 80 ve üzeri yerlilik oranına sahip. Bugün bu fabrikada 7 gün 24 saat durmaksızın üretim yapılıyor. 2 binin üzerinde çalışan sayımızla ve 2 bin 500 metrekare Ar-Ge merkezimizle Türkiye'de bu teknolojinin liderliğini yapmaktayız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, şirketin CEO'su Ersan Tüfekçi ve şirket yetkilileri tarafından fabirka gezisi düzenlendi. Tüfekçi ve şirket yetkilileri, fabrikanın üretim hatlarını basın mensuplarına tanıtarak, bir güneş panelinin üretimi hakkında bilgi verdi.