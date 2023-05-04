Kakava ve Hıdrellez şenlikleri öncesi üretim 2 katına çıktı Edirne'deki şekerlemecilerde Kakava ve Hıdrellez mesaisinde6 Mayıs tarihlerinde Romanlar tarafından bahar bayramı olarak kutlanan Kakava ve Hıdrellez şenliklerine kısa süre kala şehir merkezindeki şekerlemeciler, turistler için üretimi...

Kakava ve Hıdrellez şenlikleri öncesi üretim 2 katına çıktı

Edirne'deki şekerlemecilerde Kakava ve Hıdrellez mesaisinde

EDİRNE Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanlar tarafından bahar bayramı olarak kutlanan Kakava ve Hıdrellez şenliklerine kısa süre kala şehir merkezindeki şekerlemeciler, turistler için üretimi 2 katına çıkardı.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri için hazırlıklar başladı. Hazırlıklarını yapan kent esnafı turistleri beklemeye başladı. Şenlikler için kente gelen turistler, yemek yiyor, tarihi noktaları geziyor ve yaptığı alışverişlerle esnafa katkı sağlıyor. Edirneli şekerlemeciler de gelecek turistler için kurabiye üretti. Osmanlı lezzeti olan Deva-i Misk ve portakallı hıdrellez kurabiyesi üreten şekerlemeciler, ayrıca kavala, badem ezmesi gibi lezzetlerin de üretimini arttırdı.

"Çalışmalarımızı hızlandırdık"

Hazırlıkların başladığını ve kültürel miras listesinde yer alan baharın gelişini simgeleyen şenliklerden biri olan Hıdrellez ve Kakava Şenliklerine hazır olduklarını söyleyen İşletme Müdürü Pınar Karaca, yerli ve yabancı turist akınının olacağı duyumu sonrası çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti. Turistlerin taleplerini karşılayabilmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını aktaran Karaca, "Kavala kurabiyemiz, badem ezmemiz lokum çeşitlerimiz ve bunların yanında geçmişten gelen anne kurabiyemizi biz hıdrellez kurabiyesi olarak tekrar özleştirdik. limon kabukları, portakal kabukları ve deva-i misk baharatları gibi tatlar ekledik. Dış görsel kutularını çiçeklerle renkli bir şekilde süsledik. Misafirlerimiz için raflarda yerlerini hazırladık" dedi.

"Geçtiğimiz yıllara oranla daha hareketli olacağını gözlemliyoruz"

Bu yıl şenliklerin daha hareketli olacağını gözlemlediklerini ve ona göre hareket ettiklerini belirten Karaca, "Hepimiz aynı geminin yolcusuyuz. Buraya gelen misafirler ilk önce yemeğini yiyor, Edirne'yi geziyor ve sonra geleneksel lezzetlerden alıp giderken misafirlerine götürüyorlar. Umarım hepimiz için güzel ve verimli bir şenlik olur" diye konuştu.

"Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz"

Şenliklere gelecek turistler için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyleyen çalışanlardan Ayten Arıcı, "Hazırlıklarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Gelen misafirlerimizin hedeflediği kitleyi aşmaya çalışıyoruz. Misafirlerimiz için tatlı tatlı kurabiyeler hazırlıyoruz. Limon, portakallı ve deva-i miskli kurabiyelerimiz var. Özel günlerde üretim 2 katına çıkıyor. Gecemizi gündüzümüze katarak gelen misafirlerimizi hoşnut etmek için çok çalışıyoruz" dedi.