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Kahverengi Kokarca Tarım Üzerinde Tehdit Oluşturuyor

Kahverengi Kokarca Tarım Üzerinde Tehdit Oluşturuyor
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Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, kahverengi kokarcanın tarım ürünlerine verdiği zararlara dikkat çekerek, 2024 yılı hasadında büyük kayıplar yaşanabileceğini belirtti. Tarım sektöründe önemli bir tehdit olarak görülen zararlının etkisinin hızla yayıldığı vurgulandı.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman, "Mücadelesi zor, yayılımı ise çok hızlı bir zararlı ile karşı karşıyayız. Tarım ürünlerinin neredeyse tamamına zarar veren kahverengi kokarcanın fındığı da büyük anlamda tehdit etmesi hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisini olumsuz etkileyecektir" dedi.

Giresun'da düzenlenen "Fındık Kokarca Zararlısı ile Mücadele Toplantısı"na, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen katılan Meclis Başkanı Hacı Toraman, kokarcanın Çarşamba Ovası'nda tarım ürünlerine verdiği zarara dikkat çekti. Toplantıda borsanın görüşlerini bildiren ÇTB Meclis Başkanı Toraman, Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan ve başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününde mahsul kayıplarına yol açan kahverengi kokarca zararlısının 2024 yılı hasadına verdiği zararın boyutlarını vurguladı. Toraman, "Çarşamba bölgesinin deniz seviyesinde kalan kesimlerinin neredeyse tamamını etkisi altına almış olan; mücadelesi zor, yayılımı ise çok hızlı bir zararlı ile karşı karşıyayız. 2023 yılında acil eylem planı ile toplandığımız bu sorunun sonuçlarını 2024 hasadında maalesef ki tüm üreticilerimiz ve sanayicilerimiz ile birlikte yaşadık. Tarım ürünlerinin neredeyse tamamına zarar veren kahverengi kokarcanın fındığı da büyük anlamda tehdit etmesi hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Türkiye'nin önemli bir ihraç ürünü olan katma değere sahip Türk fındığını korumak adına oda, borsa ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile istişare içerisinde olmak büyük ekonomik kayıpların önlenmesinde yol haritası olacaktır. 2023 yılından itibaren yaptığımız mücadele çalışmalarının daha da hızlandırılarak devam etmesi için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Toplantıya ayrıca, ÇTB Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Genel Sekreter Sercan Yaşar ve Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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