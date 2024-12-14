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Kahramanmaraş'ta Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi İstihdam ve Ekonomi İçin Yeniden Yapılanıyor

Kahramanmaraş'ta Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi İstihdam ve Ekonomi İçin Yeniden Yapılanıyor
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından sanayi esnafını desteklemek amacıyla Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla 30 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, sanayi esnafının kalkınmasına yönelik devlet-millet işbirliğiyle başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda en az 82 iş insanının faaliyet göstermesi planlanan 3 bin 500 dönüm alan üzerinde planlanan Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) alt yapı çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, AA muhabirine, depremlerden olumsuz etkilenen sanayi sektörünün toparlanmasına yönelik başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

30 bin kişiye istihdam sağlayacak

Kentte daha önce Tekstil İhtisas OSB olarak planlanan alanın yaptıkları girişimler sonucu Kahramanmaraş Tomsuklu OSB'ye dönüştürüldüğünü belirten Narlı, projenin tamamlanmasıyla bölgenin yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayacağını aktardı.

Söz konusu OSB'nin büyük, küçük ve mikro ölçekli işletmeleri aynı çatı altında buluşturacağını anlatan Narlı, genişletme çalışmaları kapsamında da ek 1500 dönümlük bir alanın daha bölgeye dahil edileceğini ifade ederek, "Şu anda buranın yüzde 90'ı bitti. Yolların, yol güzergahlarının elektriklendirilmesini yapıyoruz. Şu anda burada her parselin önüne enerjisi geldi. Temennimiz, inşallah bu yıl sonuna kadar da burayı bitirmek." diye konuştu.

Narlı, hedeflerinin çalışmaları bir an önce bitirip çeşitli sanayi kuruluşlarının hizmetine sunmak olduğunu belirtti.

Bir yıl içinde parsellerin dolması bekleniyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da bölgede ciddi üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Bölgede binlerce kişinin istihdam edileceğini ifade eden Buluntu, "İnşallah bir yıl içinde sanayi parsellerimizin tamamen dolacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Buluntu, Tomsuklu OSB'nin Kahramanmaraş sanayisi için stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Artık Kahramanmaraş'ın kalbi Tomsuklu OSB'de atacak. Bölge, şehrimize hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük katkılar sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Ekonomi
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