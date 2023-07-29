Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede uygulanan kısa çalışma ödeneği süresi 3 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi 7 Ağustos 2023'e kadar uzatıldı. İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesine göre, depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için uzatma yapılacak. İşverenlerin başvurması koşuluyla, kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için de uzatma yapılacak. İşsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede uygulamaya konan kısa çalışma ödeneği süresi 3 ay uzatıldı.

Bu yıl 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 7 Ağustos 2023'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Karar, 9 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, depremler nedeniyle oluşan bölgesel kriz gerekçesiyle 8 Mayıs 2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, işverenlerin başvurması koşulu ve daha önceden kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 8 Mayıs ve öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 9 Mayıs'tan itibaren (bu tarih dahil), 8 Mayıs'tan sonra kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihini izleyen tarihten itibaren, 7 Ağustos 2023 tarihine kadar yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın uzatıldı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİNDEN DÜŞÜLMEYECEK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) da karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 3 ay süreyle kısa çalışma uygulamasının hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda bugüne kadar 110 bin kişiye yaklaşık 937 milyon lira ödeme gerçekleştirildiği bildirilerek, bölgesel kriz gerekçeli kısa çalışma ödeneğinin süresinin 7410 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 Mayıs 2023'ten itibaren 3 ay uzatıldığı, böylelikle işverenlere 7 Ağustos 2023'e kadar uygulamadan yararlanma imkanının tanındığı kaydedildi.

Açıklamada, kısa çalışma uygulamasını uzatmak isteyen işverenlerin başvurularının e-Devlet aracılığıyla alınacağı ifade edilerek, "İlk talebi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca uygun görülen işverenlerin işçilerine, yeni bir uygunluk tespiti yapılmaksızın İŞKUR tarafından uzatma ödemeleri gerçekleştirilecektir" denildi.

Ödenek için daha önce başvuru yapmış ancak henüz inceleme sonucu tamamlanmamış işverenlerin de uzatma başvurusunda bulunabileceği belirtilen açıklamada, bu uzatma başvurularının, ilk talebin inceleme sonucunun uygun görülmesinin ardından işleme alınacağı bildirildi.

Açıklamada, "Ayrıca anılan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödemeleri, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir" ifadesine yer verildi.