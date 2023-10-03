Kahramanmaraş Depreminden Etkilenen İşletmelere E-Ticaret Zirvesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen işletmelerin e-ticaret ile kalkınmasına ve büyümesinde katkı sunmak amacıyla Adana'da Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi düzenleniyor. Zirvede; bilişim, e-ticaret ve e-ihracat sektörlerinin önde gelen şirketleri bir araya geliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen işletmelerin e-ticaret ile kalkınmasına ve büyümesinde katkı sunmak amacıyla Adana'da Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi düzenleniyor. Zirvede; bilişim, e-ticaret ve e-ihracat sektörlerinin önde gelen şirketleri bir araya geliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) ve Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği'nin (ABİAD) öncülük ettiği zirveye, depremden etkilenen illerin ticaret ve sanayi odaları ve kamu kurumları temsilcileri de katılıyor. Etkinliğe yönelik konuşan ELİDER Başkanı Fehmi Darbay, "Zirve, bölgede bilişim, e-ticaret ve e-ihracat odaklı yeni iş birliklerine de zemin hazırlayacak" dedi.

Zirve, 5 Ekim Perşembe günü 09: 00-17: 00 saatleri arasında Adana Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Hepsiburada ve EDM Bilişim'in ana sponsor; Akan Yürekli A.Ş.'nin Diamond sponsor olduğu zirvenin organizasyonu ise Upista tarafından yapılıyor.

Zirveye, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da katılması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Hasan Önal da zirvede bir sunum yapacak. Depremden etkilenen illerin ticaret ve sanayi odaları, teknokentler, İŞKUR, KOSGEB, yerel ve global şirketlerin temsilcileri de yer alacak.

'Deprem sonrası ticaretin canlandırılması ve e-ihracat' teması ile düzenlenen Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi'ne bilişim, e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminden önde gelen markaların temsilcileri katılacak, depremzede işletmelerin temsilcileri ile tecrübelerini paylaşacak. Katılımcılar, ayrıca, e-ticaret ve e-ihracat başarı hikayelerini dinleme fırsatı bulacak.

DARBAY: DEPREMZEDE İŞLETMELERE E-TİCARET VE E-İHRACAT VİZYONU SUNMAYI HEDEFLİYORUZ

ELİDER Başkanı Fehmi Darbay, bilişim ve e-ticaretin her geçen daha da önem kazandığını vurgulayarak "Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin sektör temsilcilerine birebir ulaşabilmesi, yeni teknolojileri ve güncel gelişmeleri öğrenebilmesi için Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi düzenliyoruz. Ağırlıklı olarak deprem bölgesinden olmak üzere Türkiye genelinden bilişim ve e-ticaretin önde gelenlerini ve sektör temsilcilerini ağırlayacağız. Alanında uzman kişiler konuşmacı ve panelist olarak tecrübelerini paylaşacak. Zirve, bölgede bilişim, e-ticaret ve e-ihracat odaklı yeni iş birliklerine de zemin hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

Bilişim teknolojileri ve e-ticaret ekosisteminden yenilikçi ve uzman isimlerin yer alacağı zirvenin bölge ekonomisine katkı sunacağına dikkat çeken Darbay, "Deprem sonrası bölgede ticareti yeniden canlandırmak, işini büyütmek ve yurt dışına açılmak isteyen işletmeler için e-ticaret ve e-ihracat vizyonu sunmayı hedefliyoruz" dedi.

ALTUN: YENİLİKÇİ VE VİZYONER İSİMLER BİR ARAYA GELİYOR

ABİAD Başkanı Mehmet Ali Altun ise bölgedeki firmaların bilişim ve e-ticaret için büyük bir potansiyel teşkil ettiğini vurgulayarak "Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi, deprem dalgası ile işleri aksayan bölge işletmelerine bilişim ve e-ticaret odaklı katkı sağlayacak. Günümüz hızla gelişen bilişim ve e-ticaret birbiri ile iç içe geçmiş durumdadır. Yapay zekadan blockchain'e, siber güvenlikten bulut bilişime kadar birçok noktada yolları kesişen bilişim ve e-ticarette yenilikçi fikirler ve fırsatlar zirvede ele alınacak. Bilgi verici sunumlar, etkileşimli tartışmalar ve network imkanı sunacak. Teknoloji devlerinden, start-up'lara, akademisyenlerden kamu kurumları temsilcilerine kadar saygın konuşmacılar deneyimlerini paylaşacak. Zirvenin bilişim ve e-ticaret endüstrisinde katalizör görevi üstleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Mehmet Ali Altun, "Dünya Ekonomik Forumu'na göre, önümüzdeki 10 yıl içinde ekonomide yaratılan yeni katma değerin yüzde 70'inin dijital platforma dayalı iş modellerinden gelmesi bekleniyor. Bu, iş dünyasının ve ekonominin dijitalleşme sürecinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu zirve aracılığıyla işletmeleri, e-ticaretin geleceği, yapay zeka ile entegrasyonu ve dijital dönüşümde liderlik etme konularında daha fazla bilgi edinmeye davet ediyorum. Panellerimiz, birbirinden değerli konuşmacıların katılacağı ve e-ticaret, e-ihracat, yapay zeka gibi konularda önemli bilgilerin paylaşılacağı yoğun bir günü kapsayacak" ifadelerini aktardı.