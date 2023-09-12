KAGİDER Başkanı Bezircioğlu: "Hedefimiz, Cumhuriyetin 2. yüzyılında daha çok kadının sesini duyurabilmek"

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Esra Bezircioğlu, hedeflerinin, Cumhuriyetin 2. yüzyılında daha çok kadının gücünü, sesini duyurabilmek olduğunu söyledi.

İş kurmayı hayal eden, işlerini büyütmek isteyen veya başarısız olup pes etme aşamasına gelen kadınların bir araya gelerek güç kazanacağına inanan 37 girişimci kadın tarafından 12 Eylül 2002'de kurulan KAGİDER'in 21. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bezircioğlu, KAGİDER kurulduğunda yüzde 4 olan kadın girişimcilik oranının pandemi döneminde yüzde 14'e ulaştığını, ağustos ayında açıklanan TÜİK istatistiklerinde bu oranın yüzde 11,5'lere gerilediğini gördüklerini bildirdi.

Bezircioğlu, geçen aylarda Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle " Türkiye'de Kadınların İş Gücüne Katılımı: Genel Eğilimler, Bölgesel ve Demografik Farklar, Tutumlar" başlıklı bir rapor hazırladıklarını hatırlatarak, "Rapor TÜİK Hane Halkı İş Gücü Anketleri 2021 verilerine göre hazırlandı. Rapora göre, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki iş gücüne katılım oranı toplam yüzde 51,4. Bu oran, erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda ise sadece yüzde 32,8. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranları OECD ortalamasının çok altında kalıyor." ifadelerini kullandı.

Bezircioğlu, kadının, hayatın her alanında güçlendirilmesinin bugün Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olduğuna işaret ederek, eğitimde, istihdamda, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda kadınlara fırsat eşitliği sağlanması gerektiğini söyledi.

Geçen hafta Orta Vadeli Program'ın açıklandığını anımsatan Bezircioğlu, şöyle devam etti:

"Programda, dijital ve yeşil dönüşümle değişen iş gücü ekosistemine, kadınların tam, eşit, güvenceli ve etkin katılımlarının sağlanacağı ve bu kapsamda ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve yeteneklerin kadınlara kazandırılması için özel programlar geliştirileceği belirtiliyor. Programda ayrıca, kadınların iş gücüne katılımlarını artıracak girişimcilik, finansal okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlardaki çalışmaların kapsamlarının genişletilerek yaygınlaştırılacağı da belirtiliyor. Programda bizim daha önce üzerinde durduğumuz teşviklerle ilgili bir düzenleme de yer alıyor. İstihdam teşviklerinden etkin olmayanların sonlandırılacağı, kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığının arttırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacağı belirtiliyor. Bu madde çok değerli. Zira ülkemizde birçok kadın yeterli teşvik bulamadığı için işini kuramıyor ya da sürdüremiyor."

"Daha çok kadının teknoloji alanında girişimci olması için çalışacağız"

Esra Bezircioğlu, KAGİDER olarak 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da üzerlerine düşeni yapmaya, kadınların hayatın her alanında temsil edilmesini destekleyecek çalışmalara devam ederken, kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Üniversite öğrencileriyle yakın bir bağ kurarak gençlerin enerjisi ve vizyonuyla yolculuklarına güçlü bir şekilde devam ettiklerini aktaran Bezircioğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 18 ila 25 yaş arasındaki gençlerde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak ve aynı zamanda gençlerin üretkenliğini teşvik ederek girişimcilik faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan heyecan verici yeni projeler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gençlik ve girişimcilik komitemiz, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için el birliğiyle çalışmaya devam ediyor. Diğer yandan daha yolun başında olan ya da profesyonel hayatta çalışan, girişimci olmak isteyen, yeni girişimci olan kadınlara yönelik eğitimlerimiz devam edecek."

Kadın girişimcilerin dijitalleşmesine çok önem verdiklerini vurgulayan Bezircioğlu, "Kadın girişimcilerin dijital alanlardaki olgunluk seviyelerinin ölçüldüğü ve bu öz değerlendirme anketi ile işletmenin dijital olgunluk seviyesinin Türkiye'deki bölgesel ve sektörel ölçütlerle karşılaştırılmasına olanak sağlayan dijital barometre hayata geçirdik. Dijitalleşme; girişimcilere işlerini büyütmede, rekabette avantaj sağlayacaktır. Bu yıl teknoloji ve dijitalleşme eğitim komitemizle birlikte bu konuya daha fazla ağırlık vereceğiz. Bir taraftan kadın girişimcilerin dijitalleşme çalışmalarını hızlandırırken diğer taraftan daha çok kadının teknoloji alanında girişimci olması için çalışacağız." diye konuştu.

"AB'de daha aktif olacağız, doğru partnerlerle Afrika pazarlarında da KAGİDER'i güçlendireceğiz"

Gelecek 20 yıl için gündemlerindeki çok önemli bir başlığın "Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm" olduğuna işaret eden Bezircioğlu, kadının üreterek, varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya hayal ettiklerini ve bu dünyayı yaratmaya odaklandıklarını söyledi.

Bezircioğlu, devamla şunları kaydetti:

"Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimciler için Migros ile sürdürdüğümüz 'Migros ile Tarımda Kadın' projemiz var, buna devam edeceğiz. Öte yandan, KAGİDER olarak, yaptığımız tüm çalışmaları sürdürülebilirlik bakış açısıyla ele alacağız. Yuvam Dünya ile verdiğimiz Yeşil İş Ödülleri'ne devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Anadolu'ya daha fazla dokunabilmeyi amaçlıyoruz. Anadolu illerinde yaşayan gençler ve kadın girişimcilerin geleceğe dair beklentilerini dinleyerek daha yakın temaslarda bulunacağız. Yurt dışında KAGİDER'in adını daha fazla duyurmak üzere ABD ve Avrupa'da güçlü iş birliklerimiz var, AB'de daha aktif olacağız, doğru partnerlerle Afrika pazarlarında da KAGİDER'i güçlendireceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına girildiğini ancak hala kadınların birçok alanda fırsat eşitliğine sahip olması için mücadele etmeleri gerektiğini belirten Bezircioğlu, "Hedefimiz Cumhuriyetin 2. yüzyılında daha çok kadının gücünü, sesini duyurabilmek. Cumhuriyet tarihimizdeki kadın rol modellerini daha fazla görünür kılmamız gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ilham veren hikayeleri daha da görünür kılmak için çalışacağız." dedi.