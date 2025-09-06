Kadooğlu Yağ, WorldFood Fuarı'nda Güçlü Katılım Gösterdi

Türkiye'nin önde gelen sıvı yağ üreticilerinden Kadooğlu Yağ, 2-5 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen WorldFood Fuarı'nda güçlü bir katılım gerçekleştirdi.

Gıda sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan fuarda Kadooğlu Yağ, ürün portföyünü, yüksek üretim kapasitesini ve kalite odaklı vizyonunu sektör temsilcileri ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu. Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut, fuar süresince Türkiye pavilyonundaki ziyaretçileri ağırlayarak şirketin ihracat vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kadooğlu, "WorldFood Fuarı, Türk gıda sektörünün uluslararası alanda güçlenmesine önemli katkı sağlayan bir platform. Kadooğlu Yağ olarak biz de ürünlerimizi ve markalarımızı dünyanın dört bir yanındaki profesyonellerle buluşturmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Kadooğlu Yağ standı, fuar boyunca hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Özellikle Bizce, Kadoo, Brinto, Elianto, Azime ve Mayra markalarıyla farklı tüketici segmentlerine hitap eden Kadooğlu Yağ, katılımcılara ürünlerinin kalite, lezzet ve güvenilirlik unsurlarını yakından keşfetme fırsatı sundu.

Kadooğlu Yağ'ın fuar katılımı, sadece ürün tanıtımının ötesinde Türkiye'nin gıda ihracatındaki güçlü konumunu pekiştiren stratejik bir adım oldu. Dünya çapında 80'den fazla ülkeye ihracat yapan şirket, inovatif yaklaşımı ve sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışıyla sektördeki öncü rolünü bir kez daha ortaya koydu. - GAZİANTEP