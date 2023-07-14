Kadın kooperatifleri devlet desteği ile güçlerine güç katıyor

KASTAMONU - Kastamonu'da bulunan 2 kadın kooperatifi daha "Koop Des" projesi çerçevesinde destek almaya hak kazandı. Kadınlar kooperatifleri alacakları destek sayesinde üretim ağını genişletecek.

Kastamonu Valiliği ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında yürütülen "Koop Des" projesi çerçevesinde kadın kooperatiflerine, üretimi arttırmaları için hibe desteği sağlanmaya devam ediyor. 2020 yılından itibaren yürütülen ve 6 kadın kooperatifinin faydalandığı projeye iki kadın kooperatifi daha kabul edildi. Ticaret İl Müdürlüğüne müracaatta bulunan Hanönü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Azdavay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin proje onaylanması üzerine hibe almaya hak kazandı.

"Bir nebze de olsa bir yardım olmasını diliyoruz"

Kadınların üretimine destek vermeyi hedeflediklerini belirten Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Bugün, hem Kastamonu kadını açısından hem de Kastamonu kadının kooperatifleşme noktasındaki sürecinin hızlanması açısından güzel bir gün. Birazdan, bu anlamda güzel bir projeyi imzalayarak inşallah Kastamonu Valiliği olarak, Ticaret Bakanlığı olarak Türk kadınına ve Kastamonu kadınlara verdiğimiz desteğin önemi ve aynı zamanda kadınların kooperatifleşerek güçlerini, emeklerini birleştirmesi noktasındaki çabaları da devlet olarak verdiğimiz öneminde göstergesi olarak iki kadın kooperatifimize destek hibe protokolümüzü imzalayacağız. Bu uygulama ilk defa 2020 yılında kooperatiflerin desteklenmesi programı çerçevesinde bugüne kadar, ilimizde toplam, 6 kadın kooperatifimiz bu projeden faydalanmış ve şu ana kadar 576 bin 386 TL kendilerine ödemesi gerçekleştirilmiştir. İlimizde 10 tane kadın kooperatifimiz bulunmaktadır. Yine bir adette kadın kooperatifi birliği bulunmaktadır. Bu çerçevede, bugün müdürlüğümüze müracaatta bulunan ve yeterlilik şartlarını sağlayan, Hanönü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifiyle, Azdavay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin projelerinin bakanlığımızla ilgili komisyonları tarafından onaylanması sonrasında projeye hak kazanması sabitlenmesiyle beraber inşallah kendilerine sözleşmeyi bugün burada imzalayacağız. Bu hibe tutarı, yaklaşık olarak projenin yüzde 75'iyle sınırlı olup, geri kalan yüzde 25'lik kısmı ise kooperatiflerimizin kendileri tarafından finanse ediliyor. Bu anlamda, Hanönü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından makine ve ekipman alımı konulu proje çerçevesinde, saç ocağı, fırın, fırın altı stant, ayaklı ocak, alimünyum fırın tepsi, çelik tencere, derin dondurucu ve buzdolabı alımından oluşan projenin tutarı, 149 bin TL. Bu anlamda da bakanlımızca yapılacak hibe desteklemesi de 112 bin 425 TL. Azdavay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından da makine ve ekipman projesi çerçevesinde, buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, fırın stantı, 2 adet çorba potu ve hamur yoğurma makinesinden oluşacak olan ekipman alımı projesi çerçevesinde proje tutarı, 149 bin TL ve bakanlığımızca yapılacak destek ise 112 bin 425 TL" dedi.

Kadın kooperatiflerinin üretimine katkı sağlamayı önemsediklerini belirten Çakır, "Bu çerçevede inşallah yakında diğer kooperatiflerimizin de projelerini değerlendireceğiz, onlarında hazırlıkları tamamlanma aşamasında. Taşköprü'de de projemiz vardı onları da kooperatifimiz şu an şartlarını yerine getiremedi, onlarda biraz süre istediler. İnşallah yakın zamanda da onlarla projeyi imzalayacağız. Bu konuda bildiğiniz gibi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımızın da kadın kooperatiflerimize de ciddi destekleri oldu. Kastamonu kadını, ticaret hayatında, üretim hayatında, kültür ve sanat alanında, geleneksel el sanatları yaşatılması noktasında Kastamonu'nun gastronomi özelliği noktasında çok daha fazla ekonomik hayata girmesi konusunda hem bakanlıklarımızın ilgili bütçelerine hem de valiliğimizin ilgili bütçelerine kendilerini desteklememiz devam edecek. Bu günde bu çerçevede çok güzel bir gün, inşallah bu ürünlerle beraber kadınlarımızın üretimlerindeki hem kalitenin hem de miktarının artmasını ve kendilerine de bu anlamda bir nebze de olsa bir yardım olmasını diliyoruz" diye konuştu.