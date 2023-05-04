Kadın kooperatifi yeni yatırım ve ilave istihdamla ilçenin önünü açtı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kaymakamlık teşviki ile kurulan ve kadınların üyesi olduğu Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin örtü altı yetiştiriciliği için 932 bin TL tutarındaki Konya Ovası Projesi (KOP) projesi onaylandı.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kaymakamlık teşviki ile kurulan ve kadınların üyesi olduğu Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin örtü altı yetiştiriciliği için 932 bin TL tutarındaki Konya Ovası Projesi (KOP) projesi onaylandı. Yöresel ürünlerin üretim ve satışını yapan kooperatif, yeni yatırım ile ilçede dezavantajlı kadınların istihdamını önemli katkı sağlayacak.

İlçe Tarım Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan 'Gülağaç Ovasında Seralar KOP'la Gelişiyor Projesi' çerçevesinde 3 bin 150 metrekare alana kurulan seralarda bu yıl üretim başlayacak. İlçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından desteklenen kadınların çalışma potansiyeli de geliştirilirken, KOP destekli projenin yüzde 80 hibe yüzde 20'si kooperatif tarafından karşılanacak. Yöresel ürünlerin üretim ve satışını yapan kooperatifin yeni yatırımla faaliyet alanının çeşitlendireceğini yine kadın istihdamına da önemli katkı sağlayacağını ifade kooperatif yetkilileri, kurulan eğitim ve üretim amaçlı seralarda bu yıl domates üretimi planlandığını söyledi. Vakıf tarafından belirlenecek ihtiyaç sahibi kadınların çalışacağı seralarda üretilen ürünlerin pazarlamasını da yine Aşıklı markası ile kooperatif tarafından yapılacak. Kaymakamlık öncülüğünde İlçe Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje çevre ilçelere de örnek oluyor. Örtü altı yetiştiriciliği açık alana oranla 3 kat daha fazla üretim yapabilme imkanını sunarken, özelde de çiftçiler bu şekilde üretim için çalışmalarını başlatıyor.

İlçe Kaymakamı İbrahim Cem Deveci ve İlçe Tarım Müdürü Sami Gündüz seralarda incelemelerde bulunarak, ilçenin bereketli topraklarında örtü altı yetiştiriciliğinin üretim ve istihdama doğrudan etki edeceğini, üretim ve istihdam sağlayan herkesin yanında olacaklarını söyledi. - AKSARAY