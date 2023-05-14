Kadın işçiler kilogramı 100 bin liralık safran için kolları sıvadı 'Dünyanın en pahalı baharatı' safran için elleriyle otları temizliyorlar UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın...

Kadın işçiler kilogramı 100 bin liralık safran için kolları sıvadı

'Dünyanın en pahalı baharatı' safran için elleriyle otları temizliyorlar

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın yetiştiği tarlalarda ot temizleme çalışmaları başladı.

Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği bulunan ve geçen yıl kilosu 100 bin liradan satılan safran ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı.

İlçede, 20 çiftçi tarafından yaklaşık 79 dekar alanda üretimi yapılan safranın, mayıs aylarında ot temizleme işlem yapılırken, ağustos ayında da ekimi yapılıyor.

İlkbahar yağmurlarının fazla olması dolayısıyla yabani otun fazla yetiştiği tarlada 20'ye yakın kadın çalışan, titiz bir şekilde soğanların arasındaki otları elleriyle temizliyor.

Safran ekiminin en zahmetli bölümü olan ot temizleme işine katılan kadın işçiler ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan safran üreticisi İsmail Yılmaz, "Mayıs ayı itibariyle ot temizliğine başladık. Bu sene yağmur oldukça çok yağdı. İlkbahar yağmurlarını çok fazla aldığımızdan dolayı yabani ot da oldukça fazla çıktı. Havalar artık ısınmaya başladıktan sonra ot temizliğine başladık. 10 gündür devam ediyoruz. Herhalde bir 8-10 gün daha devam eder" dedi.

Tarlada 20'ye yakın çalışanın bulunduğunu belirten Yılmaz, "Ot temizliği yapan elemanımız var. 2014-15 yılından beri ben bu işi yapıyorum. Başladığımdan itibaren sürekli aşağı yukarı ekip aynıdır. Artık safranın soğanı, çiçeği çok iyi tanıyorlar" diye konuştu.

"İşçilerimizin safran otuyla yabani otu iyi ayırt etmeleri gerekir"

Yılmaz, ot temizliği yaparken soğanların zarar görmemesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: "Çünkü temizleyen işçilerimizin safran otuyla yabani otu iyi ayırt etmeleri gerekir. Onun haricinde de işte otları temizlerken çapayla ot söküyorlar. Bu çapa yarası, kazma yarası, soğanlarda olmaması lazım. Verimi düşürür çünkü bunlar. Toprağı sertleştirmemek için yastık üstlerine soğanların olduğu bölgelere de basmamak gerekir."

"Ot temizliği çok önemli"

"Geçtiğimiz sezon itibariyle yani ekim ayından itibaren 125 lira gibi bir fiyattan satıyoruz gramını" diyen Yılmaz, "Onun için soğan da çok değerli, soğan da çok pahalı. Soğanın hem irileşmesi için, çiçeğinden çok iyi verim alabilmemiz için soğanların zarar görmemesi gerekiyor. Onun için de bu ot temizliği çok önemli" ifadelerini kullandı.

İşçilerden Fatma Erdeniz, ot temizliği sırasında safran soğanlarının köklerini kesmemeye dikkat ettiklerini aktardı.

Safran üretimine katkı verdiklerini söyleyen Zekiye Özçelebi, "Çiftlik sahibi bizi çağırıyor. Ekiminden, ot bakımına her şeyiyle ilgileniyoruz. Hem ailemize hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz" dedi.