Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle bugün Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının da Ahlat'ta yapılmasına karar verildi.

KABİNE'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ "MEMUR ZAMMI"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ahlat'ta toplantısına başladı. Kritik konu başlıklarının ele alınacağı Kabine'de bir numaralı gündem maddesi ise memur zammı olacak. 6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisi, toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı merakla bekliyor. Öte yandan terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz de, Kabine'de ele alınacak.

KABİNE GEÇEN YIL DA AHLAT'TA TOPLANMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu. AK Parti hükümetleri döneminde bakanlar kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

İŞTE MEMURLARA TEKLİF EDİLEN ORAN

Geçtiğimiz hafta hükümet, teklifini güncelleyerek 2026'nın ilk altı ayı için %11, ikinci altı ayı için %7 artış önerdi. 2027'nin ilk ve ikinci altı ayı için %4+%4 olmak üzere toplam %8 zam teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos'ta verilen 1.000 TL'lik taban aylık artışı da pakette yer aldı. Ancak bu teklif sendikalar tarafından kabul edilmeyince süreç hakeme taşındı.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için taban aylığa 10 bin TL zam, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 artış talebinde bulundu. 2027 yılı için ise 7500 TL taban aylık artışı, ilk 6 ay yüzde 20, ikinci 6 ay yüzde 15 zam istedi. Sendikanın toplam talebi 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için yüzde 47 oranında zam oldu.