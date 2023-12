Jeotermal Enerji Derneği, Mühendis Adaylarını Santrallerle Buluşturdu

Jeotermal Enerji Derneği (JED), sektöre ilgi duyan mühendis adaylarını jeotermal enerji santralleri ile buluşturdu. Mühendis adayları, jeotermal santralleri yerinde inceleme fırsatı bularak jeotermal enerji teknoloji hakkında ise bilgiler edindi.

Jeotermal enerji santralleri, sektöre ilgi duyan mühendis adaylarının ziyaret odağı olmaya devam ediyor. Jeotermal Enerji Derneği (JED) üyeleri, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören mühendis adaylarına, jeotermal enerji santrallerini ziyaret etmeleri ve sektöre örnek iyi uygulamaları yerinde inceleme fırsatı sundu. Ayrıca jeotermal sektöründe kalifiye iş gücünün artırılması için akademi - yatırımcı iş birliklerine katkı da sağlanıyor.

JED üyelerinin santrallerini ziyaret eden Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kulübü, ziyaret boyunca jeotermal enerji teknolojisi ve jeotermal enerjinin farklı alanlardaki kullanımına yönelik örnekleri inceledi.

"Yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç büyük"

Kendisi de ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, derneğin kurumsal üyesi olan şirketlerin santrallerinde öğrencileri misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek; imalat sanayisinin her alanında olduğu gibi jeotermal enerjinin de iyi yetişmiş mühendis ve ara işgücüne büyük ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bugün dünyanın en yüksek derecede sanayileşmiş ülkelerinin, mesleki eğitimde en başarılı ülkeler olmasının tesadüf olmadığına dikkat çeken Kındap, "Genç ve dinamik işgücümüzü her sektörde değerlendirebilecek altyapıya sahip olmalıyız. Jeotermal sektörümüz; Makine, İnşaat, Jeoloji, Petrol gibi teknik mühendislik alanlarında gençlerimize çok önemli fırsatlar sunuyor. Jeotermalin enerji dışındaki entegre kullanım alanlarında da yetişmiş işgücüne olan ihtiyaç çok yüksek seviyede. Bizler sektörün temsilcileri olarak, gençlerimizin sektörümüzü sevmeleri için her türlü desteği ve özveriyi gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR