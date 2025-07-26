İzmir Torbalı'da Kuru Domates Hasadı Devam Ediyor

TÜRKİYE'nin domates üretiminde en önemli merkezlerinden biri olan İzmir'in Torbalı ilçesinde kuru domates mesaisi devam ediyor. Torbalı kuru domatesinin, coğrafi işaretli olduğu için uluslararası piyasalarda kabul gördüğünü vurgulayan İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Coğrafi işaret ürünün pazarlanmasına ciddi katkı sağlıyor" dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kuru domates mesaisi devam ediyor. Temmuzda başlayan, ağustos ayının ortalarına kadar sürecek olan kuru domates mesaisi boyunca her sabah günün ilk ışıklarında toplanan domatesler kamyonlarla sergi alanlarına getirilip kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulduktan sonra toplanıp soğuk hava depolarına taşınan domatesler, talebe göre ambalajlanıp yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunuluyor. Torbalı kuru domatesinin coğrafi işarete sahip olması da ürünün pazarlanmasında avantaj sağlıyor. İzmir'in, Türkiye'deki en önemli kuru domates üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bölgede hem sanayi tipi hem kurutmalık hem de salçalık domates üretimi yapılıyor. İklimin artıları hem üretime hem de kurutmaya yansıyor" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİMDE DÜŞÜŞ YOK'

Sanayi tipi domatesin Türkiye'de sırasıyla en çok Bursa, Manisa ve İzmir'de üretildiğini ifade eden Şahin, "Geçen yıllara göre üretimde düşüşümüz yok, bir önceki yılla aynı seviyelerde. İzmir'de 16 ilçemizde de üretim var ama ilk 3'ü Kınık, Torbalı ve Bayındır. Toplamda 114 bin dekarlık alanda üretim yapıyoruz. İzmir'de yıllık yaklaşık 920 bin ton sanayi tipi domates üretiliyor. Bu üretimlerde pazar değeri olacak ürün kurutmalığa, küçük ya da şekil bozukluğu ürünlerin de büyük çoğunluğu salçalık sektörde kullanılıyor" diye konuştu.

Torbalı domatesinin coğrafi işaretli olduğunu belirten Şahin, "Ürünün coğrafi işaretinin bulunması uluslararası piyasalarda kabul edilmesi ve tercihinde önemli bir unsur" dedi.

2024 yılı içerisinde İzmir'de yaklaşık 6,5 milyon ton sanayi tipi domates üretildiğini söyleyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl bir öncekine göre üretimimizde hemen hemen hiçbir fark yok. 2025 rakamlarının da 6,5 milyon ton civarı olacaktır. Ülkemizde, yurt dışındaki talepten kaynaklı olarak üretimde yüzde 15 civarında artış oldu. Bütün ülkelerin tercih ettiği coğrafi işareti Torbalı kuru domatesi almış. Bu da üretilen ürünün pazarlamasına ciddi katkı sağlıyor."

'DAHA İYİ BİR KALİTE VE TAT ELDE EDİYORUZ'

Domates üreticisi Kemal Saygıner ise "Hasadımızda 15 günü geride bıraktık. 15 gün boyunca her sabah 05.30'da güneşin doğuşuyla başlayıp, akşam güneşin batışıyla biten, uzun ve sıcak bir mesai devam ettiriyoruz. Şu an üretimimizin yarısına gelmiş olduk. Bugüne kadar 3 bin 500 ton yaş domates kestik, önümüzde bir o kadar daha miktarımız var. 20 gün daha hasat süremiz var. Günlük 20 kamyonla hasada çıkıyoruz. Buraya gelen domatesleri çulların üzerine indiriyoruz. Ortadan 2'ye bölüp, üzerini tuzlayıp daha sonra kurutuyoruz ardından işletmemize gönderiyoruz. Ön seçimden sonra soğuk hava depolarımızda beklemeye bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saygıner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Domatesleri gelen talebe göre ambalajlayıp ihracata sevk ediyoruz. Öncelikle Amerika, Kanada, Brezilya olmak üzere Avrupa ülkelerinden de Polonya'yla büyük bir ihracatımız var. Ardından Almanya ve Fransa'yla da devam eden bir ihracatımız oluyor. Torbalı domatesinin coğrafi işaretli olması büyük bir avantaj. Çünkü bu tescillenmiş bir kalite. Buranın güneşi, güneş açısı ve nemi domatesin 6 günde ve uygun şartlarda kurumasını sağladığı için hızlı kuruyan bölgelere göre çok daha iyi bir kalite ve tat elde ediyoruz. Bu da tercih sebebi oluyor."