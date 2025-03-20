İzmir Ticaret Odası ve Bakan Kasapoğlu'ndan Proje İşbirliği Vurgusu

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve beraberindeki heyetin Ankara ziyaretinde bir araya geldiği önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, "İzmir Ticaret Odası'nın katkılarıyla yürütülen projelerin başta istihdam olmak üzere şehrimize birçok katkısı olacağına inanıyoruz" dedi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve beraberindeki heyet önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen ziyarette İzmir'de gerçekleştirilmekte olan projeler, planlanan çalışmalar, şehrin sorunları ve çözüm stratejileri ele alındı.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kasapoğlu "Sayın başkan ile İzmir'de sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz, bugün de yüce meclisimizde kıymetli yönetim kurulumuzu ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. İzmir'e değer katmak için emek sarf eden tüm paydaşlarla sinerji içerisinde çalışarak proje ve çalışmaların etkinliğini artırmayı kıymetli görüyoruz. İzmir Ticaret Odası'nın katkılarıyla Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Torbalı'da yer alan mobilya sektörü odaklı organize sanayi bölgesi, İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yeni kampüsü, Kemalpaşa Lojistik Merkezi, Kınık ve Bayındır organize sanayi bölgeleri gibi projelerin başta istihdam olmak üzere şehrimize birçok katkısı olacağına inanıyoruz. Şehrimizin sahip olduğu entelektüel ve sosyal sermaye, katma değerli üretim oranımızın giderek artmasını sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de genç profesyonellerimizin yetkinliğini artıracak akademik ve saha eğitim aktivitelerini, girişimcilik kavramını ve ticari kapasiteyi artıracak tüm çalışmaları destekleyeceğiz. Üniversitelerimizin de bu alanda gerçekleştirdikleri teknokent yatırımlarını özellikle önemli görüyoruz. Şubat 2025'te faaliyet illeri bazında en yüksek ihracat sıralamasında İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 1.8 milyar doları aşan hacmiyle üçüncü sırada yer alan şehrimizin ihracat kapasitesini artıracak altyapı ve insan kaynağı yatırımını da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi dönüştürecek dev projeler direkt olarak hükümet desteği ile hayata geçirilirken bizler var olan ve hazırlanan her projede İzmir'imize destek olmaya, bu büyük sorumluluğa omuz vermeye devam edeceğiz. İzmir'imizde el ele verip tüm sorunların üstesinden geleceğimize inancımı da bir kez daha yenilerken nazik ziyaretlerinden ötürü başta İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener olmak üzere değerli yönetim kurulu üyelerine ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir'de planlanan ve devam projelerle ilgili durum değerlendirmesi yapılan toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Eyüp cemal Elmasoğlu ve Emre Kızılgüneşler, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Salkım, Mehmet Şahin Çakan ile İTO Basın ve Yayın Yönetmeni Melis Apaydın katıldı. - İZMİR