(İZMİR) - İzmir'in Konak Meydanı'nda konuşan yurttaşlar, artan hayat pahalılığı, kira fiyatları ve geçim sıkıntısından yakındı. Market alışverişinden temel ihtiyaçlara kadar birçok harcamayı karşılamakta zorlandıklarını belirten yurttaşlar, ekonomik koşullara tepki gösterdi. Emekliler ise maaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini dile getirerek iyileştirme yapılmasını istedi.

İzmir'in Konak Meydanı'nda yurttaşlar, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlattı. Gıda, kira, elektrik, su ve giyim giderlerindeki artış nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını söyleyen yurttaşlar, mevcut ekonomik koşulları eleştirdi. Bazı yurttaşlar market alışverişinin bütçelerini zorladığını ifade ederken, bazıları ise ailelerinin desteği olmadan temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtti.

"MARKETE GİDİYORSUN, 2 BİN, 3 BİN LİRADAN AŞAĞI ÇIKMIYORSUN"

Hayat pahalılığından şikayet eden Hasan Taş, ekonomik koşullar nedeniyle alım gücünün düştüğünü belirterek, "Her şey pahalı; dünyanın en pahalı mazotu Türkiye'de. En pahalı doları, altını, eurosu. Gerçekten millet perişan olmuş. Vallahi ben bu iktidardan çok şikayetçiyim. Fon vurgunu falan milleti perişan etmişler. Aylık gelirim diyelim iyidir ama her şey pahalı. Markete gidiyorsun, 2 bin, 3 bin liradan aşağı çıkmıyorsun. Bir ayakkabı alamıyorsun, bir pantolon alamıyorsun. Evin ihtiyacı olan bir yağ alıyorsun, deterjan alıyorsun elde var sıfır. Vallahi geçim çok zor. Allah millete yardım etsin. Kiralar pahalı, çok zor. Bu yönetim değişirse çok iyi olur. Millet artık güvenmiyor. Bakıyorsun kamyonlarla paraları götürmüşler" dedi.

"YANIMDA OLAN PARAYLA DIŞARI ÇIKSAM BİLE HİÇBİR ŞEY ALAMIYORUM"

Eşinin geçirdiği iş kazasının ardından çalışamadığını ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Nilay Fidan, temel ihtiyaçlarını yakınlarının desteğiyle karşılayabildiğini söyledi. Fidan, "Bir buçuk sene önce eşim iş kazası geçirdi. Şu an hiç çalışamıyor. Geçim anlayacağınız sıfır. Üstelik bir de ev kiraları da bayağı bir şey oldu. Geçim, inan ki çok zor. Çarşıya çıkmıyorum ki ne kadar harcadığımı söyliyeyim. Benim pazarlığımı kayınpederim karşılıyor. Ya da herhangi bir başka insan karşılıyor. Yanımda olan parayla dışarı çıksam bile hiçbir şey alamıyorum ki" diye konuştu.

"EMEKLİLERE GÜZEL BİR ZAM VERMESİ LAZIM, DEVEDE KULAK OLMASIN"

Ekonomik sıkıntıların yalnızca kendisini değil, emekçileri ve emeklileri de etkilediğini ifade eden Sıddık Genç, emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını istedi. Genç, "Hayat zorluyor beni. Yaşantı olsan, yemek olsun, içmek olsun, giyinmek olsan hayatın tümü zorluyor beni. Değil beni bütün emekçileri, emeklileri hepsini zorluyor. Onun için artık devlet bu konuda biraz yardımcı olması lazım. Bu konuda biraz emeklilere biraz daha faydalı olması lazım. Güzel bir zam vermesi lazım. Devede kulak olmasın" ifadelerini kullandı.

"2020 YILINDA MAAŞIMIN DÖRTTE BİRİYLE KİRA ÖDÜYORDUM, ŞİMDİ MAAŞIM YETMİYOR"

PTT'den emekli olduğunu belirten Fikret Aluş ise geçmiş yıllardaki maaşıyla bugünkü alım gücünü karşılaştırarak ekonomik koşullara tepki gösterdi. Emekli maaşlarının artan giderler karşısında yetersiz kaldığını belirten Aluş, "Bütün zorlukların hepsini yaşıyorum. Beni zorlayan gıda, kira, elektrik, su, hayatın tümü. Sebebine gelince biz halk olarak hükümetten ricacı oluyoruz. Ricacı olmayacağız o bizim hakkımız, verecekler mecburen. Niye vermiyorlar? Ülke battı, para kayboldu. Başka sermayeler transfer oldu. Ben 2020 yılında 3 bin 800 lira maaş alıyordum. 130 metrekare doğal gazlı yerde kirada otururdum. Bin lira. Maaşımın dörtte biriyle kira ödüyordum. Şimdi maaşım oraya yetmiyor. Sebep? Ülke batmış, ülke soyulmuş. TÜİK diye bir tane kurum çıkarmışlar. Domatese yüzde 5, patlıcana yüzde 6, süte yüzde 7 ama TÜİK bize yüzde 2 veriyor. Seneler içinde bizim paramız kuş oldu. Bunun solcusu, sağcısı, milliyetçisi, Kürt'ü, Türk'ü yok. Ekmek kavgası bu, geçim kavgası" dedi.

Kaynak: ANKA